iPhone 14來了！mini走入歷史、首見6.7吋Plus　9/9預購

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正如外界猜測，iPhone 14取消小螢幕的mini改為6.7吋的iPhone 14 Plus加入產品線，iPhone 14則維持6.1吋，延續使用A15 仿生晶片， OLED 螢幕支援 1,200 尼特峰值 HDR 亮度、2,000,000：1 的對比度以及「杜比視界」。
提升夜拍細節
iPhone 14 與 iPhone 14 Plus 延續1,200 萬像素主相機，但擁有更大的感光元件與像素尺寸。「光像引擎」藉由軟硬體深度整合，改善低光源時的照片表現，保存細部紋理、提供更亮眼的顏色。全新的「原深感測」前置相機具備 ƒ/1.9 光圈，也提高為照片及影片帶來更好的低光源表現。首次配備自動對焦功能，可更快地在低光源下對焦。全新的「動作」模式即使在動作中拍攝影片也能應對大幅的晃動、移動和振動，讓影片看起來平穩。
「車禍偵測」功能
iPhone 14 全系列，能透過偵測高達 256G 的全新雙核心 g 值加速度計，以及新的高動態範圍陀螺儀，提供「車禍偵測」功能，能在使用者昏迷或無法使用 iPhone 時，自動撥打緊急求助電話。
衛星「SOS 緊急服務」
利用衛星的「SOS 緊急服務」預先載入關鍵問題來評估使用者的情況，並指示他們應將手機對準何處以連接到衛星。在沒有行動網路或 Wi-Fi 連線時，能透過衛星以「尋找」功能手動分享所在位置，讓野外健行或露營的使用者感到更安全。美國及加拿大的使用者將可於今年 11 月開始使用「利用衛星的 SOS 緊急服務」，此服務首兩年免費。
售價和開賣資訊
iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 將提供午夜色、藍色、星光色、紫色和 (PRODUCT)RED，容量為 128GB、256GB 和 512GB，台灣時間 9/ 9 晚間 8 點開始預購。iPhone 14：128GB售27900元、256GB售31400元、512GB售38400元，9 /16 日開始供貨；iPhone 14 Max：128GB售31900元、256GB售35400元、512GB售42400元，10/7供貨。
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