iPhone 14 Pro剪瀏海了！改為「動態島」　台灣9/16開賣

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「動態島」能即時調整來顯示重要的提示、通知和活動。隨著「動態島」功能的推出，「原深感測」相機也經過重新設計，以減少在顯示區域上佔用的空間。「動態島」會在不干擾螢幕上內容的情況下一直保持啟用狀態，使用者僅須長按一下，便能更輕鬆地使用各項控制功能。「地圖」、「音樂」或「計時器」等持續進行的背景活動，保持可見且可互動的狀態，。
「永遠顯示」桌面
Pro系列搭載 ProMotion 技術，並利用全新的 1Hz 更新頻率和多項節能技術，首次於 iPhone 顯示器上帶來「永遠顯示」功能，這讓新的鎖定畫面變得更實用，一眼便能掌握時間、小工具和即時動態。
首推出新 「4800 萬像素」主相機
針對大部分的照片，四合一像素感光元件能將四個像素合併為一個大小相當於 2.44 微米的大像素，帶來更好的低光源拍攝功能，並將照片尺寸保持在 1,200 萬像素。四合一像素感光元件也帶來了 2 倍望遠鏡頭選項，使用感光元件中央的 1,200 萬像素拍攝全解析度照片和 4K 影片無需數位變焦。這能在常見焦距下表現優秀的光學品質，對「人像」模式等功能而言非常理想。
「動作」模式穩定手持拍攝
更多 pro 相機系統的升級和功能包含：新的 1,200 萬像素超廣角相機配置 1.4 微米像素，帶來更清晰銳利、細節更豐富的影像，讓原本就非常強大的微距攝影能力更進化。望遠相機提供 3 倍光學變焦。全新的「原深感測」前置相機具備 ƒ/1.9 光圈，為照片及影片帶來更好的低光源表現，並首次配備自動對焦功能。全新的「動作」模式 即使在動作中拍攝影片也能應對大幅度的晃動，讓影片看起來平穩。
更高等級的 Pro 相機系統
iPhone 14 Pro 配備「光像引擎」，藉由軟硬體的深度整合，讓所有相機的中低光源照片表現大幅躍升：主相機最高提升可達 2 倍、超廣角相機最高提升可達 3 倍、望遠相機最高提升可達 2 倍，而「原深感測」相機最高提升可達 2 倍。「光像引擎」透過提早在影像處理中使用「深度融合」，以傳達獨特細節、保存細部紋理、提供更亮眼的顏色。
「車禍偵測」及「SOS 緊急服務」
iPhone 的「車禍偵測」可以偵測到嚴重車禍，並能在使用者無法使用 iPhone 時，自動撥打緊急求助電話。這些功能建立在現有零組件的基礎上，例如可以檢測車廂壓力變化的氣壓計、額外偵測速度變化的 GPS，以及能辨識嚴重車禍事故會發出的典型巨大噪音的麥克風。iPhone 14 系列也推出了利用衛星的「SOS 緊急服務」。
全新A16 仿生晶片
iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 搭載的 A16 仿生晶片，配備兩個高效能核心和四個高效率核心，全新 6 核心 CPU 比市場上其他晶片快 40%，有加快 5 核心 GPU，配備的記憶體頻寬較以往多出了 50%，非常適合需要大量繪圖處理的遊戲和 app，並搭載新的 16 核心神經網路引擎，每秒可進行近 17 兆次處理，該晶片使用 Apple 最好的融合架構來結合效能和節能需求。
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