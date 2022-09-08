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iPhone 14 Pro剪瀏海了！改為「動態島」　台灣9/16開賣

▲iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 帶來「動態島」功能，一種與活動、提示和通知互動的新方式，豐富又有趣。（圖／官方提供）
▲iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 帶來「動態島」功能，一種與活動、提示和通知互動的新方式，豐富又有趣。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-08 05:31:19

iPhone 久違的大改版，iPhone 14 Pro兩大創新突破，先告別了祖傳的瀏海螢幕改為「動態島」，並帶來「永遠顯示」功能，同時迎來iPhone史上第一個4800萬像素鏡頭，具備車禍偵測和利用衛星的「SOS 緊急服務」，採用A16仿生晶片。iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 將提供：深紫色、銀色、金色和太空黑色。6.1 吋iPhone 14 Pro 的售價34,900 起；6.7 iPhone 14 Pro Max 為38,900 起，台灣為首賣地區，兩款都於9/9開放預購，9/16開始供貨。

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剪瀏海改為「動態島」
「動態島」能即時調整來顯示重要的提示、通知和活動。隨著「動態島」功能的推出，「原深感測」相機也經過重新設計，以減少在顯示區域上佔用的空間。「動態島」會在不干擾螢幕上內容的情況下一直保持啟用狀態，使用者僅須長按一下，便能更輕鬆地使用各項控制功能。「地圖」、「音樂」或「計時器」等持續進行的背景活動，保持可見且可互動的狀態，。 

「永遠顯示」桌面
Pro系列搭載 ProMotion 技術，並利用全新的 1Hz 更新頻率和多項節能技術，首次於 iPhone 顯示器上帶來「永遠顯示」功能，這讓新的鎖定畫面變得更實用，一眼便能掌握時間、小工具和即時動態。

首推出新 「4800 萬像素」主相機
針對大部分的照片，四合一像素感光元件能將四個像素合併為一個大小相當於 2.44 微米的大像素，帶來更好的低光源拍攝功能，並將照片尺寸保持在 1,200 萬像素。四合一像素感光元件也帶來了 2 倍望遠鏡頭選項，使用感光元件中央的 1,200 萬像素拍攝全解析度照片和 4K 影片無需數位變焦。這能在常見焦距下表現優秀的光學品質，對「人像」模式等功能而言非常理想。

「動作」模式穩定手持拍攝
更多 pro 相機系統的升級和功能包含：新的 1,200 萬像素超廣角相機配置 1.4 微米像素，帶來更清晰銳利、細節更豐富的影像，讓原本就非常強大的微距攝影能力更進化。望遠相機提供 3 倍光學變焦。全新的「原深感測」前置相機具備 ƒ/1.9 光圈，為照片及影片帶來更好的低光源表現，並首次配備自動對焦功能。全新的「動作」模式 即使在動作中拍攝影片也能應對大幅度的晃動，讓影片看起來平穩。

更高等級的 Pro 相機系統
iPhone 14 Pro 配備「光像引擎」，藉由軟硬體的深度整合，讓所有相機的中低光源照片表現大幅躍升：主相機最高提升可達 2 倍、超廣角相機最高提升可達 3 倍、望遠相機最高提升可達 2 倍，而「原深感測」相機最高提升可達 2 倍。「光像引擎」透過提早在影像處理中使用「深度融合」，以傳達獨特細節、保存細部紋理、提供更亮眼的顏色。

「車禍偵測」及「SOS 緊急服務」
iPhone 的「車禍偵測」可以偵測到嚴重車禍，並能在使用者無法使用 iPhone 時，自動撥打緊急求助電話。這些功能建立在現有零組件的基礎上，例如可以檢測車廂壓力變化的氣壓計、額外偵測速度變化的 GPS，以及能辨識嚴重車禍事故會發出的典型巨大噪音的麥克風。iPhone 14 系列也推出了利用衛星的「SOS 緊急服務」。

全新A16 仿生晶片
iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 搭載的 A16 仿生晶片，配備兩個高效能核心和四個高效率核心，全新 6 核心 CPU 比市場上其他晶片快 40%，有加快 5 核心 GPU，配備的記憶體頻寬較以往多出了 50%，非常適合需要大量繪圖處理的遊戲和 app，並搭載新的 16 核心神經網路引擎，每秒可進行近 17 兆次處理，該晶片使用 Apple 最好的融合架構來結合效能和節能需求。

▲蘋果發表會,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max。（圖／官方提供）
▲iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 為 iPhone 歷來最大幅度的飛躍性成長，帶來「動態島」，且為iPhone 史上第一個 4,800 萬像素相機。（圖／官方提供）

▲蘋果發表會,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max。（圖／官方提供）
▲兩種機型皆採用搭載 ProMotion 技術的全新超 Retina XDR 顯示器，並利用新的 1Hz 更新頻率和多項節能技術，首次於 iPhone 上實現「永遠顯示」。（圖／官方提供）

▲蘋果發表會,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max。（圖／官方提供）
▲iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的 pro 相機系統引入「光像引擎」，透過軟硬體的深度整合，改善了所有相機的中低光源效能表現。（圖／官方提供）

▲蘋果發表會,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max。（圖／官方提供）
▲遇到狀況的時候，iPhone 會指示使用者，傳送訊息給緊急服務單位時應將手機對準何處以連接衛星或保持連接。（圖／官方提供）

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