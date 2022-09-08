3分鐘看完蘋果發表會！重點精華懶人包：「8大QA」報你知

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- 手機：6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Plus、6.1吋iPhone 14 Pro、6.7吋iPhone 14 Pro Plus
- 手錶：全新的Apple Watch Ultra、Apple Watch S8、第二代 Apple Watch SE
- 耳機：第二代AirPods Pro
皆於9/9晚上8點開始預購，9/16開始供貨，唯獨iPhone 14 Plus需要晚3周到貨，預計10/7供貨。
Ｑ：iPhone 14 Pro重點功能？
- 將原本固定的瀏海改為「動態島」，依照不同的App調整顯示框。
- iPhone史上第一款使用4800萬像素鏡頭手機。
- 採用最新的A16仿生晶片
- 在鎖定畫面下，提供「永遠顯示」功能，不需解鎖就能掌握時間、小工具和即時動態。
- 車禍偵測和衛星SOS 緊急服務
- 「動作」模式的影片拍攝，即使在動作中拍攝影片也能應對大幅度的晃動，讓影片看起來平穩。
- iPhone 14 Pro 的售價34,900 起，iPhone 14 Pro Plus售價38,900 起，台灣9/9開放預購，9/16開始供貨。
- 新加入6.7吋iPhone 14 Plus大螢幕手機
- A15晶片
- 車禍偵測功能和SOS 緊急服務
- 續航力可達26小時
- 支援「動作」模式
- 車禍偵測和衛星SOS 緊急服務
- iPhone 14售27900元起9 /16 供貨，iPhone 14 Plus售31900元10 / 7供貨
- 只有Pro是用最新的A16晶片
- Pro主鏡頭是4800萬畫素
- Pro螢幕改為「動態島」
- Apple Watch最大螢幕
- 全新橘色按鈕「動作」按鈕可
- 最長續航最長 60 小時。
- 雙頻 GPS
- 回溯功能
- 86 分貝警笛
- 尋路者錶面可將介面變成紅色，提升黑暗中的可視性。
- 新體溫感測功能提供更精準排卵預測
- 車禍偵測
- 售價25,900元，台灣9/23開賣
- 加入體溫感測
- 車禍偵測
- S8售價12900元起，第二代SE售價為7900元起，9/9上午8點預購，9/16開賣
- 更強的主動式降噪、打造空間音訊
- 全新 H2 晶片
- 耳機柄可以控制媒體播放和音量調整
- 電池續航力比第一代多出 1.5 小時
- 全新充電盒配有實用的掛繩孔
- 售價 7490元，台灣開賣日未定。▲iPhone 14和iPhone 14 Plus維持A15晶片。（圖／官方提供）▲蘋果發表會推出全新產品線Apple Watch Ultra。（圖／官方提供）