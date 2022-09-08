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3分鐘看完蘋果發表會！重點精華懶人包：「8大QA」報你知

▲蘋果發表會在台灣時間今日凌晨1點登場，《NOWnews今日新聞》整理精華重點懶人包一次看。（圖／官方提供）
▲蘋果發表會在台灣時間今日凌晨1點登場，《NOWnews今日新聞》整理精華重點懶人包一次看。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-08 07:12:112022-09-08 08:25:28

蘋果發表會稍早結束，這次發表會將近2個小時，共計發表了4款手機、3支手錶和新耳機，共3組產品線、8項產品。發表會的產品和外傳的內容差異不算太遠，但名字上有差異，像是原本傳聞的iPhone 14 Max後來正式定名為iPhone 14 Plus，另外，Apple Watch Pro最後為Apple Watch Ultra。《NOWnews今日新聞》濃縮2小時發表會精華，提供3分鐘超濃縮懶人包，讓你快速掌握發表會資訊。

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Ｑ：總共發表哪些產品？

  • 手機：6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Plus、6.1吋iPhone 14 Pro、6.7吋iPhone 14 Pro Plus
  • 手錶：全新的Apple Watch Ultra、Apple Watch S8、第二代 Apple Watch SE
  • 耳機：第二代AirPods Pro
Ｑ：iPhone 14首賣日和預購日是何時？
皆於9/9晚上8點開始預購，9/16開始供貨，唯獨iPhone 14 Plus需要晚3周到貨，預計10/7供貨。

Ｑ：iPhone 14 Pro重點功能？

  • 將原本固定的瀏海改為「動態島」，依照不同的App調整顯示框。
  • iPhone史上第一款使用4800萬像素鏡頭手機。
  • 採用最新的A16仿生晶片
  • 在鎖定畫面下，提供「永遠顯示」功能，不需解鎖就能掌握時間、小工具和即時動態。
  • 車禍偵測和衛星SOS 緊急服務
  • 「動作」模式的影片拍攝，即使在動作中拍攝影片也能應對大幅度的晃動，讓影片看起來平穩。
  • iPhone 14 Pro 的售價34,900 起，iPhone 14 Pro Plus售價38,900 起，台灣9/9開放預購，9/16開始供貨。
Ｑ：iPhone 14重點功能有哪些？

  • 新加入6.7吋iPhone 14 Plus大螢幕手機
  • A15晶片
  • 車禍偵測功能和SOS 緊急服務
  • 續航力可達26小時
  • 支援「動作」模式
  • 車禍偵測和衛星SOS 緊急服務
  • iPhone 14售27900元起9 /16 供貨，iPhone 14 Plus售31900元10 / 7供貨
Ｑ：iPhone 14 Pro和iPhone 14哪裡最不同

  • 只有Pro是用最新的A16晶片
  • Pro主鏡頭是4800萬畫素
  • Pro螢幕改為「動態島」
Ｑ：Apple Watch Ultra全新的產品線重點功能

  • Apple Watch最大螢幕
  • 全新橘色按鈕「動作」按鈕可
  • 最長續航最長 60 小時。
  • 雙頻 GPS
  • 回溯功能
  • 86 分貝警笛
  • 尋路者錶面可將介面變成紅色，提升黑暗中的可視性。
  • 新體溫感測功能提供更精準排卵預測
  • 車禍偵測
  • 售價25,900元，台灣9/23開賣
Ｑ：Apple Watch S8重點功能和價格是多少？

  • 加入體溫感測
  • 車禍偵測
  • S8售價12900元起，第二代SE售價為7900元起，9/9上午8點預購，9/16開賣
Ｑ：第二代 AirPods Pro有哪些不同？

  • 更強的主動式降噪、打造空間音訊
  • 全新 H2 晶片
  • 耳機柄可以控制媒體播放和音量調整
  • 電池續航力比第一代多出 1.5 小時
  • 全新充電盒配有實用的掛繩孔
  • 售價 7490元，台灣開賣日未定。▲蘋果發表會,iPhone 14,iPhone 14 Plus（圖／官方提供）▲iPhone 14和iPhone 14 Plus維持A15晶片。（圖／官方提供）▲蘋果發表會,Apple Watch Ultra,（圖／官方提供）▲蘋果發表會推出全新產品線Apple Watch Ultra。（圖／官方提供） 
▲第二代AirPods Pro。（圖／翻攝官網）
▲第二代AirPods Pro亮相，台灣開賣日未定。（圖／翻攝官網）

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