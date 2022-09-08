KTM X-Bow GT-XR亮相，超輕量車體搭配500匹馬力堪稱最強道路版賽車!

我是廣告 請繼續往下閱讀
KTM X-Bow GT-XR是以碳纖維材質搭配鋼管結構做為輕量化手段，如此一來使得全車乾重僅不到1.2噸，加滿96公升油箱可讓這部超輕量超跑行駛約1,000公里距離，這數據甚至比許多油電車都還要節能，搭載的動力系統為Audi所提供的5缸2.5升渦輪增壓引擎，最大馬力為500匹，扭力峰值為581 Nm，3.4秒便可從靜止加速破100 km/h，極速為280 km/h，配合的是7速雙離合器變速箱，可將動力有效傳給後軸的限滑差速器做最適切的動力分配，另外還配置有前軸抬升系統避免進入較低路面時磨損底盤。
避震器是採用Sachs的減震筒並可在行駛間調整前、後軸的高度，煞車卡鉗也導入輕量化8活塞系統，碟盤標配是金屬材質亦可選購陶瓷碳纖維碟盤，而全車所看到的空力套件除了前分流器、巨型尾翼及後擴散器外，底盤部分也導入了導流設計，盡可能加速氣流在底盤的流動速度以達到最佳的地面效應；內裝部分則是盡可能的精簡，除了一組結合儀表的可拆卸式多功能碳纖維方向盤及桶型賽車座椅外，其他只剩下簡單的引擎啟動鈕、電子手煞車、空調按鍵、大燈開關及排檔座，額外的舒適配備一概從缺，為的就是讓駕駛感受最極致的操駕感受，X-Bow GT-XR售價為284,900歐元(約新台幣889萬)起，每年配額僅100部，有興趣的買家可要快點下手!