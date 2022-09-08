蘋概股吹起反攻號角 台股早盤一度漲87點逼近14500點
國際油價及美國公債殖利率下跌，加上蘋果（Apple）在秋季發表，美國4大指數收紅，其中那斯達克指數指更結束過去7個交易日連續收黑的跌勢。台股今（8）日早盤也開高走高，以14447.09點、上漲37.04點開出，隨後漲幅擴大至87.51點，逼近14500點關卡，蘋概股更受惠蘋果新機發表一片紅通通，台積電一度漲至475元、漲幅逾0.5%，鴻海亦漲近1%，來到107元。
隨著國際油價及美國公債殖利率下跌，加上蘋果秋季發表，促使蘋果股價V型反彈，引領科技類股走揚，美股4大指數全數上漲，其中道瓊工業指數上揚435.98點，漲幅1.40%，收31581.28點；標普500指數上揚71.68點，漲幅1.83%，收3979.87點；那斯達克指數揚升246.99點，漲2.14%，收11791.90點；費城半導體指數漲升40.03點，漲1.56%，收2611.50點。
受到美股收紅激勵，亞股包括日股、韓股及台股早盤也走揚。台股今日開盤上漲37.04點，加權股價指數以14447.09點開出，在蘋果秋季發表會展示了iPhone 14、新一代AirPods Pro及3款Apple Watch等新品，蘋概股吹起反攻號角，一片紅通通，蘋概3天王台積電盤中股價一度來到475元，漲逾0.5%，鴻海漲近1%觸107元，大立光盤中也來到2040元，之賣壓湧現翻黑跌逾2%，而國巨及台達電都有2%以上漲幅，力麗、精元漲幅更超過3%，華通、順德、正崴漲幅也超過1%。
在各類股表現上，今日早盤光電一度漲逾1%，目前漲幅已收斂，倒是鋼鐵、汽車、生技醫療、化學生技醫療、電器電纜類股仍有1%以上的漲幅，而航運股及油電燃氣類股則由紅翻黑，而大盤指數在衝高來到14497.56點，上漲87.51點之後，目前漲幅收斂至40餘點。