一盒月餅兩份情 臺中郵局募集愛心月餅助弱勢

疫情衝擊，各行各業儘量撙節開支，但民眾愛心卻未消減。臺中郵局與社福團體聯合發起「一份月餅兩樣情」公益活動，鼓勵民眾訂購社福團體的愛心月餅禮盒，並透過二次公益，將愛心月餅禮盒轉贈弱勢學生，民眾響應熱烈，郵局總計募得近3千盒，近日分送太平、神岡等地區弱勢學童及獨居長輩，讓他們「吃在嘴裡，暖在心裡」感受社會溫情。





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臺中郵局陳湘慈局長表示，爲善盡企業社會責任，並響應政府協助社福團體支持庇護工場政策，臺中郵局與「喜憨兒社會福利基金會」、「社團法人臺中市身心障礙者福利關懷協會附設微笑天使烘焙坊」及「瑪利亞社會福利基金會瑪利MAMA手作麵包」合作，協助推廣他們生產的中秋月餅禮盒，民眾除了可以在郵局窗口訂購自用外，也可以透過二次公益，將愛心月餅轉贈給弱勢學童及獨居長輩，一舉許出二份情。





▲臺中郵局在中秋前夕，將募集的愛心月餅1110盒分送太平區13所國小弱勢學童手中。（圖／郵局提供）

陳湘慈表示，在太平區宜欣郵局、神岡社口郵局等全力號召下，總共募集到2758盒愛心月餅，真是社會處處有溫暖。為了讓弱勢學童及長輩歡樂過節，臺中郵局本著送愛初衷，近日馬不停蹄將愛心月餅禮盒發送出去。





6日那天，郵局在太平宜欣郵局舉辦「中秋圓緣 郵愛平安 一份月餅兩樣情」捐贈儀式。陳湘慈表示，宜欣郵局同仁大力號召，太平區民眾熱情響應，一共募集了500多盒月餅。只是，太平13所國小列出的弱勢學童逾千人，郵局統統買單，那天就送出1110盒來自社會愛心的月餅禮盒。





▲臺中郵局同仁在局長陳湘慈率領下，前往神岡國小分贈來自愛心人士捐贈的月餅禮盒。（圖／郵局提供）