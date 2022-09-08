存5000元硬幣遭刁難！行員碎念「造成困擾」：零錢要花掉
南投一名溫姓網友，昨天（7日）拿著5千元零錢，前往中寮鄉農會存款，不料卻被行員刁難，並表示「這樣會造成我們的困擾」，後面更嫌棄零錢有問題、無法辨識，讓溫婦感到十分委屈，事後上網抱怨「為什麼要看不起零錢」，對此，農會也解釋，行員都有遵守SOP辦理業務，但可能是溝通上有誤會。
據了解，溫婦昨天在臉書發文指出，昨天帶著約5千元的銅板到農會存時，先被行員詢問零錢來源，當對方得知她並非做生意，而是自己存的後，便開始碎念，更說出「妳存這些零錢要幹麻，零錢就是要拿去買東西花掉，妳這樣會造成我們的困擾」等語。
後續該名行員又開始嫌棄零錢有問題、無法辨識，氣的溫婦當場飆淚，所幸農會主任見狀，立刻前來協助處理，順利把錢存進戶頭，但溫婦情緒仍無法平復，質疑「為什麼要看不起零錢，而她不偷不搶，自己存錢錯了嗎？教小孩存錢錯了嗎？零錢明明也是錢，沒有零錢，哪來的鈔票，到底是憑什麼這樣傷人」。
對此，中寮鄉農會總幹事林裕堂解釋，基於洗錢防制、防詐騙，都會詢問民眾金錢來源及職業，而溫婦拿來的部分硬幣，因磨耗較嚴重，所以才無法存入，行員都有遵守相關規定進行作業，但可能溝通不良，導致之間有誤會產生，會再進行檢討。（編輯：陳苾暐）