鄭家純入行最激尺度！寫真影片曝光 5萬人：想深入研究
28歲鄭家純（雞排妹）將發行出道10週年紀念寫真集《純熟》，不僅全裸上陣還大方露點，日前開放預購造成網頁當機，緊急修復才沒造成「民怨」，也證明其高人氣。她昨（7日）晚在臉書釋出近4分鐘的寫真集影片，尺度遊走走光、黃標邊緣，引人遐思，不到半天觀看次數衝破5萬。
鄭家純公開完整版寫真影像，讓「老公們」聞香，影片中，她褪去內在美，換穿細肩帶小洋裝、透膚情趣內衣、丁字褲等造型，幾乎每套都衣不蔽體，鏡頭在身上游移，撩人指數破表，甚至還有上空的畫面，加上鄭家純不時做出眼神迷濛、銷魂的表情，讓人想入非非。
配文附上文案：「以浪漫且夢幻的視角，拍攝月亮星座是雙魚座的家純。每個瞬問的光影靈動感，映照出了眞實内心世界的感性樣貌，展現出各種不同『曖昧地帶』的情緒、表情、肢體輪廓與空間關係等細節。紀錄褪下防備心的肌膚，打破曖昧模糊的視角，只留下永恆的怦然心動。」
影片一上架，瀏覽次數已有5.5萬，大批粉絲分享觀後心得，「家純真的美死了」、「身為女人都覺得妳正！最愛素顏的妳」、「純，留住剎那的瞬間，即是永恆，如此美好」、「拍的好有質感」、「出個美容書，我會買來研究，皮膚真好」、「我的魂飛到妳那了...」、「迷倒眾生」，還有人封她「台灣第一純」。（編輯：楊穎軒）