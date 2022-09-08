不甩歐美！緬甸軍政府拍板　購入俄羅斯石油產品

緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）近日赴俄羅斯訪問，這也是他2個月來二度訪問俄國，緬甸自去年2月軍事政變以來，在國際壓力日增下，試圖鞏固少數關係友好的盟邦。為了表達對俄羅斯的支持，敏昂萊今（7）日在俄羅斯海參崴（Vladivostok）出席東方經濟論壇時宣布，緬甸已開始購買俄羅斯的石油產品，並且會以盧布支付運費，這也代表緬甸以實際行動展現對俄羅斯的支持。
敏昂萊7日接受俄羅斯衛星通訊社訪問時表示，緬甸已購買俄羅斯石油產品，不久後將會拿到首批供應，緬甸計劃使用盧布支付相關費用。
俄羅斯克里姆林宮在聲明中指出，敏昂萊在出席東方經濟論壇期間，與俄羅斯總統總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤，蒲亭在會中表示，「緬甸是俄羅斯在東南亞長期、可靠的夥伴，我們正以積極的方式發展關係。」敏昂萊則稱讚蒲亭，「我非常為你感到驕傲，當你執政時，俄羅斯成為世界第一。」
俄羅斯近來持續向緬甸提供新冠肺炎疫苗，而緬甸則購買俄羅斯的石油產品緩解供應缺口，正好俄羅斯也因俄烏戰爭受到西方制裁，目前正在尋找新的買家長期合作，兩國透過合作強化雙邊關係，也讓克里姆林宮將重心轉向中東、亞洲和非洲更有信心。