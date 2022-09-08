中秋連續假期　仁武分局加強周邊景點交通疏導措施

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停車規劃方面，台29線北往南車輛可停放於佛陀紀念館、問道場停車場及滿香園停車場，預計可停放大型車200部、小型車3000部、機車200部。同時，台29線南往北車輛可停放於統嶺社區南側公有停車場，容量為小型車1100部，其次為統領社區停車場，可停放小型車516部，有效紓解停車位不足之狀況。
仁武分局提醒，遊客可於仁武下交流道，行走186舊線道接台29省道前往，可與旗山方向前來車流錯開。沿線均設路標導引，且從該方向前往，可將車輛順向停放於統嶺社區南側公有停車場，停車更為便利。
此外，也可搭乘公共運輸，包含搭捷運於R16左營站、高鐵左營站、台鐵新左營站-轉乘哈佛快線(高雄客運)或8501佛光山線(義大客運)；於鳳山火車站搭乘台灣好行「大樹祈福線」；高雄火車站左方派出所旁搭乘高雄客運8010(經佛光山線)。
仁武分局也建議民眾出門前可利用「高雄市即時交通資訊服務網」，透過監視器影像觀看即時車流狀態，妥適規劃行車路線，並於行車期間沿途留意ＣＭＳ電子看板、收聽警廣，掌握即時路況訊息，以免延誤自己行程。同時也希望市民朋友共維交通秩序，倘有發現交通壅塞情形，請撥打1999市民熱線或110反映，仁武分局將立即加派員警前往疏導，確保道路順暢、旅遊平安。