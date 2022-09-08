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iPhone 14全面「漲兩千」！頂規版5萬6400元成最貴蘋果

▲蘋果發表會公布iPhone 14新機，較前代全面調漲2千元，等於入手新機最低門檻要2萬7600元，頂規版iPhone 14 Pro Max 1TB更是高達5萬6400元。（圖／取自APPLE官網）
▲蘋果發表會公布iPhone 14新機，較前代全面調漲2千元，等於入手新機最低門檻要2萬7600元，頂規版iPhone 14 Pro Max 1TB更是高達5萬6400元。（圖／取自APPLE官網）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-08 10:00:002022-09-08 10:13:01

美國蘋果公司（Apple Inc.）在台灣時間今（8）日凌晨舉辦秋季發表會，公布全新iPhone 14系列，新機功能、售價備受矚目。iPhone 14 Pro系列美國售價仍和前代機種相同，維持999美元起、1099美元起，不過台灣售價卻全面較前代漲2000元，其中頂規版iPhone 14 Pro Max 1TB售價高達5萬6400元，成為史上最貴的蘋果手機，將於明（9）晚8時開放預購，9月16日台灣正式發售。

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消費者除了關注iPhone 14新機功能，上市價格及開賣日也是一大重點，4款新機皆於明（9）日晚上8時在蘋果官網開放預購，除了iPhone 14 Plus較晚得等到10月7日才會在台發售，其餘3款新機台灣都是首波發售區，iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max都於9月16日正式登台販售

▲圖上為2021年發表會、圖下為今年發表會最新價格。（圖／取自蘋果發表會直播）
▲圖上為2021年發表會、圖下為今年發表會最新價格。（圖／取自蘋果發表會直播）
從蘋果發表會公布的手機售價來看，部份機型的美國地區售價並未調整，iPhone 14 Pro維持和前代相同999美元起、iPhone 14 Pro Max也和前代一樣是1099美元起，但台灣官網價格都比去年新機貴兩千元，iPhone 14 Pro台灣售價3萬4900元起、iPhone 14 Pro Max台灣售價3萬8900元起，由於新機全面調漲2000元，頂規版iPhone 14 Pro Max 1TB更是高達5萬6400元，成為史上最貴蘋果手機。

不過iPhone 14美國售價799美元，比去年iPhone 13上市時漲了100美元（約新台幣3085元），相較之下，iPhone 14台灣售價2萬7900元比前代漲2000元，漲幅反而較美國地區小。此外，舊機價格也罕見出現「不降反漲」的情況，iPhone SE美國售價自399美元調漲至429元美元，台灣官網售價也由1.9萬元變成2萬元。

▲iPhone台灣官網售價一次看。（圖／記者黃韻文整理）
▲iPhone台灣官網售價一次看。（圖／記者黃韻文整理）
▲iPhone台灣官網舊機售價調整，iPhone SE不降反漲。（圖／記者黃韻文整理）
▲iPhone台灣官網舊機售價調整，iPhone SE不降反漲。（圖／記者黃韻文整理）
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