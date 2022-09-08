iPhone 14全面「漲兩千」！頂規版5萬6400元成最貴蘋果

美國蘋果公司（Apple Inc.）在台灣時間今（8）日凌晨舉辦秋季發表會，公布全新iPhone 14系列，新機功能、售價備受矚目。iPhone 14 Pro系列美國售價仍和前代機種相同，維持999美元起、1099美元起，不過台灣售價卻全面較前代漲2000元，其中頂規版iPhone 14 Pro Max 1TB售價高達5萬6400元，成為史上最貴的蘋果手機，將於明（9）晚8時開放預購，9月16日台灣正式發售。
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消費者除了關注iPhone 14新機功能，上市價格及開賣日也是一大重點，4款新機皆於明（9）日晚上8時在蘋果官網開放預購，除了iPhone 14 Plus較晚得等到10月7日才會在台發售，其餘3款新機台灣都是首波發售區，iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max都於9月16日正式登台販售。
從蘋果發表會公布的手機售價來看，部份機型的美國地區售價並未調整，iPhone 14 Pro維持和前代相同999美元起、iPhone 14 Pro Max也和前代一樣是1099美元起，但台灣官網價格都比去年新機貴兩千元，iPhone 14 Pro台灣售價3萬4900元起、iPhone 14 Pro Max台灣售價3萬8900元起，由於新機全面調漲2000元，頂規版iPhone 14 Pro Max 1TB更是高達5萬6400元，成為史上最貴蘋果手機。