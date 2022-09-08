中央大學「工業風」宿舍惹議！未完工滿地石 校方回應了
昨（8）日有中央大學學生在PTT發文爆料，指出學校提供的宿舍「曦望居」於9月5號讓學生入住，但是一去發現根本還沒完工，宛如工地現場，房門外還包著塑膠布、紙板，走進浴室則是滿地碎石，牆壁上油漆剝落，讓學生好傻眼。對此，中央大學也回應表示，已信件通知全體宿民並陸續向陳情人說明，將要求廠商盡速完成工程，並會提供學生電費補助。
原PO透露中央大學在讓學生選填入住宿舍時，將最新的「曦望居」也列入，並表示9月就會完工，而收費是單人房每月5000左右，雙人房每人每月3000左右，上學期就要繳單人房2萬5550，雙人房則是1萬6300。
不過照規定9月5號當天入住新宿舍時，赫然發現根本還沒完工，原PO拍下宿舍內的實際狀況，只見房門外還包著塑膠布、紙板，走進浴室則是滿地碎石，牆壁油漆剝落，浴室毛巾架還裝反，讓原PO直言「在任何人的眼中，應該都是工地現場吧？但這卻是校方提供給學生的『最新宿舍』」。
對於學生不滿，校方則回應表示學生宿舍曦望居改善工程因受到國際情勢及疫情影響，造成同學之困擾，已信件通知全體宿民並陸續向陳情人說明，並對所有入住學生提供搬遷等相關服務，學務處住宿服務組偕同總務處共同督導廠，維護好學生住宿安全，也會要求盡速完成工程。而對於已入住學生的補償，校方表示會提供每寢電費補助。（編輯：倪浩軒）