填iPhone問卷抽1400元！中華電信推快閃活動：限時6小時

蘋果於台灣時間今（8）日凌晨舉辦線上發表會，除了發布全新的iPhone 14系列手機外，全新的Apple Watch Ultra、Apple Watch S8、第二代 Apple Watch SE、以及第二代的 AirPods Pro等產品也將釋出，發表會結束幾小時後，中華電信馬上搶在今早8點，加碼限時6小時的快閃優惠活動，只要填寫 iPhone新機的調查問卷，就有機會獲得1400元的購物金，限時活動只到下午14點，有興趣的民眾可儘速參與。 我是廣告 請繼續往下閱讀 中華電信上午8點於社群平台公布活動消息，只需要簡單的2步驟，就有機會抽Home Point購物金1400點，1點為等值1元，可折抵帳單或兌點購物，等於1400元現金放送，只要加入中華電信「LINE官方帳號」成為好友後，填寫 iPhone新機的「快閃調查問卷」，並投票選出「最想要的 iPhone最新機型」即可獲得抽獎資格，該活動只限時6小時，下午14點後就會關閉。▲中華電信搶在今早8點，加碼限時6小時的快閃優惠活動，只要填寫 iPhone新機的調查問卷，就有機會獲得1400元的購物金。（圖／中華電信臉書）此外，此次蘋果發表會的 iPhone14系列受到全球關注，共推出iPhone14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等4款新機，售價方面，部份機型和過去幾代相比，在美國地區售價並未調整，但台灣官網價格都比去年新機貴兩千元，iPhone 14 Pro台灣售價3萬4900元起、iPhone 14 Pro Max台灣售價3萬8900元起，由於新機全面調漲2000元，頂規版iPhone 14 Pro Max 1TB更高達5萬6400元。▲iPhone 14系列各款新機，台灣售價整理。（圖／NOWnews整理）iPhone14換機舊資料怎麼轉移？iOS、Android這樣做不怕漏該換iPhone 14？盤點「4族群」該換機：這問題讓人氣瘋iPhone 14全面「漲兩千」！頂規版5萬6400元成最貴蘋果iPhone14剪瀏海網玻璃心碎？果粉破「這盲點」：有啥好吵