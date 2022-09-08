▲ 仿效螞蟻的思維？光陽Ionex換電站如何達成超過九成的換電滿意度？

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未雨綢繆 先把換電站能量準備好
就以日前光陽Ionex電動機車於八月底所發表的「站在你身邊」活動中所提出的數據而論，以2022年1~8月期間，雖然並未公布詳細的車輛銷售總數，但以圖表來算，換電站櫃數內的電池數量約是換電車輛數、也就是銷售出的Ionex 3.0電動機車總數的兩倍甚至更多，代表著目前電池數量是相當足夠車主所使用的，也因此根據統計，滿電服務率是相當的高，繳出接近滿分99.68%的成績。換言之，身為Ionex 3.0電動機車車主而言，在電力供給上是無虞且高度滿足需求的。先提升換電站的能量、做好準備，讓車主可以有最好的用車體驗，此點確實就是身為後追者的優勢，從競爭對手過往的發展曲線中汲取經驗的好例子。
佈局機車行 兼具「便利」與「轉型」雙重目的
從2021年3月Ionex 3.0發表以來，雖然因為受到疫情影響，無法如當時所述能於2022年底達到四千座換電站的目標，但截至8月底已達成1,533座的進度，今年底前達成兩千座換電站應該是游刃有餘，且深究當前這1,533座換電站的建置邏輯，其中有高達57.66%、將近六成的比例建置於當前光陽機車旗下經銷維修網絡，也就是俗稱的「機車行」，此點正是立基於過往油車龍頭的優勢，有著全台相當縝密的機車行網絡，也是促使機車使用者「從油轉電」用車習慣轉換的好方式，畢竟對於許多台灣民眾而言，密度比便利商店還高的機車行是從小到大都不可或缺的場景，家門口旁、或是出門轉個彎就會有熟悉的機車行，透過機車行建置便利換電站的思維，確實是傳達把換電站「站在你身邊」主軸的好方式。
再者，對於許多傳統機車行而言，從油至電的轉換，確實不如一般消費者來得容易，對於許多經營者而言是抱持著抗拒心態，但透過便利換電站的建置，不僅不佔機車行既有的維修空間，也無需任何建置成本，減少機車行老闆們的抗拒心態以外，或許也可透過電動車車主的換電行為觀察電車趨勢，透過車主與老闆們間的交流，以更直接的民眾心聲來卸下老闆們的心防，或許也是增加經營者們從油轉電的信心，也可能藉此看到更多未來的商機與可能性。
此外，便利換電站除了以機車行爲佈建主力以外，另外兩大主要佈建領域為飯店民宿業/餐飲業者：20.81%、超商/賣場/連鎖業者：10.18%，將民眾平時使用與假日出遊的場域為第一優先。以便利換電站小而便利的思維，就如一開始所述的螞蟻雄兵之思維，帶給電動機車車主使用上的能源支援。
或許以整體總量來說，光陽Ionex換電站的數量還不及對手，但一開始就以民眾習慣的生活場域為出發點建置，而非以超大型換電站的「中心化」建置、吸引民眾前往換電的邏輯，打造不同的換電站網絡以外，其實若以特定區域的比較，如新北市的新店、板橋、三重與蘆洲等區，或是台中的北屯、太平、大里、潭子與豐原等區域，以及高雄三民區等，光陽Ionex換電站的數量甚至多過對手換電站，也多過於加油站的密度許多，也說明了光陽Ionex換電站在建置面的獨到角度。
以今年的整體銷售數字表現，光陽機車雖然在油車受到了來自其他對手的強大威脅，電車也尚未完全有著與對手一較高下的銷售能量，但面對此轉變，光陽集團董事長柯勝峯倒是樂觀看待，於日前媒體採訪時表示：「面對當前的銷售能量轉換，我把它視為很棒的轉機，唯有這樣銷售數字的此消彼長，才能讓我們面對未來的電動化趨勢更為看重，而非沈溺在當前油車的優勢中。」
從當前光陽Ionex換電站的佈局邏輯、來自使用端車主的高度滿意，到柯董事長的樂觀面對，或許這便利換電站真的可以發揮螞蟻雄兵的威力，不僅帶給消費者更棒的使用體驗，也可創造出更符合台灣機車族群使用習慣的電能網絡，成果如何？相信到了今年年底，會有更清楚的答案。