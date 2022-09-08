遭爆耍賴阻江宏傑赴日　福原愛「無視態度」日媒傻眼

福原愛、江宏傑已經於去年7月離婚，近來雙方卻因為家人的事情不斷引起關注，原本說好福原愛帶家人去日本過暑假，如今已經9月初，卻仍不見家人回台，日前還傳出與福原愛一起返日的家人，因為不適應異國生活，被福原愛緊急帶去醫院，引起外界批評，可是福原愛對一切外界聲音選擇「無視」，態度讓日媒超傻眼。
據日媒《女性自身》報導，福原愛從7月將一名家人帶去日本後，與男友開啟「偽一家三口」的生活，還帶著家人去新加坡旅遊，她此前曾對日媒提到，會維持這樣的生活到8月底，可如今都已經9月初了，依然不見她有把家人送回台灣的打算。此外，從福原愛帶走家人開始，江宏傑一直試圖赴日卻受阻，當時江宏傑所屬的華研國際透露：「因為對方未提供所需資料，所以沒辦法順利前往日本，目前已經交由律師處理，希望對方配合當時的約定。」就連家人生病，江宏傑也是被蒙在鼓裡。而江宏傑的說法，等同打臉了福原愛，把她耍賴的一面公之於眾。
而日本的體育報記者，談到福原愛「無視」的態度，表示福原愛擁有許多社群媒體帳號，之前被爆出疑似婚外情、婚姻糾紛等都選擇噤聲，即使江宏傑因為這次家人的事情，緊急透過台灣媒體發聲，她也一律無視，原因其實是她覺得這些事情根本不重要，只想與男友繼續開心過下去。