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風暴來襲！印尼油價一口氣漲30%　引爆大規模示威潮

▲印尼政府宣布油價漲30%，引發民眾強烈不滿，各地爆發示威潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼政府宣布油價漲30%，引發民眾強烈不滿，各地爆發示威潮。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

2022-09-08 10:24:39

受到全球石油與天然氣價格飆升影響，印尼政府9月3日宣布，全國的燃料價格將會提高30%，造成印尼民眾強烈反彈，全國各地爆發示威潮，要求政府取消調漲油價的決定。

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6日當天首都雅加達（Jakarta）及附近地區有示威活動。泗水（Surabaya）、望加錫（Makassar）、肯達里（Kendari）、亞齊特區（Aceh）、日惹（Yogyakarta）也爆發示威潮，主要是由學生和勞工團體發起的示威活動，在本週陸續登場，民眾參與相當踴躍。當地警方不敢大意，派出數千名員警嚴陣以待，為了避免加油站成為攻擊目標，特別派出警力在加油站駐守。

因俄烏戰爭導致全球能源價格飆漲，印尼政府撥備預算作為能源補貼，但是今年的能源補貼已經比原本的預算增加了兩倍，達到340億美元，政府才會不得不作出一口氣調漲油價3成的決定。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，「政府已經盡力，我希望燃油價格保持在可承受範圍，政府必須在艱困的情況下做決定。」

調漲油價在印尼一直都是敏感的的政治及民生議題，印尼總統佐科威在2014年剛上任時就曾調整油價，當時曾引發全國大規模抗議聲浪。

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