臨床療效公布！清冠一號有效防重症　二號降74%死亡率

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衛福部中醫藥研究所今舉行台灣清冠一號、清冠二號臨床療效暨基礎科學研究成果發表記者會。衛福部中醫藥研究所所長蘇奕彰指出，國家中醫藥研究所結合教學醫院及GMP中藥廠，成功研發抗疫中藥「台灣清冠一號、清冠二號」，「清冠一號」已授權14家GMP中藥廠，外銷全球超過50多國，並於各國取得中成藥註冊、草藥顆粒登記、補充藥品藥證及膳食補充品登記。
衛福部中醫藥研究所副所長邱文慧表示，2021年5月台灣遭逢第二波疫情，「清冠一號」及時通過EUA供國內治輕中症患者；同時國家中醫藥研究所也優化研發「清冠二號」處方來治療出現缺氧的重症患者，並與15家教學醫院合作進行中西醫結合治療住院患者。
邱文慧說明，疫情結束後，研究團隊啟動真實世界研究（RWS），匯集9家IRB審核通過的教學醫院臨床數據，經過嚴謹的傾向評分匹配後，共納入302名不需供氧的輕、中症患者，接受清冠一號與西醫常規照護各151名，評估轉入ICU或插管的重症風險；另納入246名需要供氧的重症患者，接受清冠二號與西醫常規照護各123名，分析死亡相對風險，這相當於臨床四期的研究。
邱文慧公布，研究結果顯示，於30天觀察期內，接受清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症，僅接受西醫常規照護組則有14例（9.27%）轉重症，包含插管、轉入ICU，「也就是0跟9.27%的顯著差異」；在重症患者中，西醫常規照護組有27人（21.95%）死亡，而接受清冠二號治療組僅7人死亡（5.69%），顯示清冠二號治療可顯著降低74.07%死亡率。
邱文慧分享，清冠一、二號的多中心臨床研究證實清冠二號改善肺栓塞及抑制變種病毒的基礎研究雙論文已被高點數國際學術期刊接受將刊登，開啟台灣在創新中醫藥研究的國際學術地位，顯示清冠一號與清冠二號用於降低新冠病人轉重症及減少死亡風險的臨床療效，「是可以被國際上面接受與認可的！」
衛福部中醫藥研究所中醫藥臨床組組長沈郁強解釋，清冠一號有效是因為可以阻斷病毒入侵、複製與激素風暴產生，因此可以防止輕中症病患轉為重症；清冠二號可進一步抑制新冠肺炎誘發，並可調降嗜中性球胞外誘捕陷阱活化造成的肺血栓，目前對於Omicron亞型變異株BA.4及BA.5皆有顯著效果。
中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚呼籲，清冠一號不應該只是EUA緊急授權，台灣中醫醫療資源豐沛，「難道一年後，疫情指揮中心防疫有成，結束之後就不需要清冠一號了嗎？」，應盡早通過正式藥證，喊話政府應規劃清冠一號與二號為正式處方藥證，並讓公費清冠一號延續到疫情指揮中心結束為止，才是對國人健康最好的防護。
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