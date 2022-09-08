妻出國進修！陳時中曝當單親爸 懂性別平權超man說這句
民進黨台北市長參選人陳時中今（8）日於競選總部召開婦女政策記者會，由政策督導范雲公布台北市的性別與照顧政見。陳時中致詞時表示，與太太婚後生子，但太太面臨出國進修或留下顧小孩的選擇，當時就體會到婦女是很犧牲的；後來自己跟太太超man地說了一句「我背著小孩看病人也讓妳出國」，再加上自己的母親也很樂於照顧孫子，終讓太太順利出國進修。不過也因此，他仍體會到單親爸爸的壓力，深知如果社會沒有平權，會帶來許多問題，現在有機會參選台北市長，更要針對性別照顧政見多所著墨。
陳時中今日於競選總部召開婦女政策記者會，由政策督導范雲公布台北市的性別與照顧政見。他在會中致詞時表示，今天從性別平權的更高角度提出政策，近幾年中央、地方政府都有針對相關部分努力，做得好的自己未來當選會繼續，因為社會是持續再進步的，但如果有缺失的政府就要馬上補起來，隨著社會進步一步一步往前走。
陳時中也以個人經驗分享。他說，自己年紀偏大，年輕時社會在平權的概念缺乏，父權比較強勢，「我是獨生子，父親年紀大」，但當初太太有音樂學位獎學金可以出國，究竟要出國還是留下來結婚，有很大的掙扎。
陳時中說，自己後來與太太結婚，但他也跟太太承諾，如果再有機會的話，支持太太再出國去進修。他說，很快地，與太太生了小孩，有天太太憂心忡忡跑來說，考上法國文化獎學金，但如果出國了小孩怎麼辦？
陳時中表示，那時就有覺得，婦女在婚後可能會被家庭綁住，自己那時是開業牙醫，就跟太太說可以請媽媽幫忙顧小孩，「不然我背著小孩看病人也讓太太去」。
後來，「我媽媽非常照顧小孩，太太也出國了，但我還是體會到單親爸爸的壓力」，這更讓自己感覺到，婦女真的很辛苦，如果社會沒有平權，會帶來更大壓力。
陳時中表示，也因為自己的個人經驗，所以在年輕時就留下要改變社會的念頭，後來在衛福部也很努力，現在有機會參選市長，也要努力去做。