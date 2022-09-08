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祖雄爽被佳娜「跪地服務」！46秒情趣片流出　結局神反轉

▲烏克蘭正妹佳娜和藝人祖雄公開戀情，而近日他們也PO出46秒情趣片，佳娜「跪地」替祖雄服務，立刻掀起熱議。（圖／林佳娜臉書）
▲烏克蘭正妹佳娜和藝人祖雄公開戀情，而近日他們也PO出46秒情趣片，佳娜「跪地」替祖雄服務，立刻掀起熱議。（圖／林佳娜臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-08 11:02:51

烏克蘭正妹網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台定居，目前邊念大學邊經營YouTube頻道，日前認愛從馬來西亞來台發展的藝人祖雄，還自爆兩人從「床伴轉正」，談論感情問題完全不避諱，成為話題人物。而他們也經常在IG分享情侶日常，昨（7）日更PO出一段放閃影片，也掀起熱議。

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▲烏克蘭正妹網紅佳娜日前認愛從馬來西亞來台發展的藝人祖雄。（圖／翻攝自祖雄IG）
▲烏克蘭正妹網紅佳娜日前認愛從馬來西亞來台發展的藝人祖雄。（圖／翻攝自祖雄IG）
▲祖雄和佳娜認愛，承認從炮友變女友。（圖／佳娜老司機YT）
▲祖雄和佳娜認愛，承認從炮友變女友。（圖／佳娜老司機YT）
祖雄昨日在IG發出影片，表示「生日快到了就是不一樣，佳娜對我態度180度大轉變！最近真的日子過太爽了」，影片中，佳娜先是躺在沙發上滑手機，一聽到祖雄開門回家便隨即起身，跑到門口「跪地幫他脫鞋」。

▲烏克蘭正妹網紅「佳娜」跪地幫男友「祖雄」脫鞋。（圖／翻攝自祖雄IG）
▲烏克蘭正妹網紅「佳娜」跪地幫男友「祖雄」脫鞋。（圖／翻攝自祖雄IG）
畫面一轉，祖雄在餐桌前等吃飯，而佳娜也趕緊準備食物，甚至將食物吹涼餵食他；最後祖雄又跑去沙發上坐著，佳娜則是拿著洗好的葡萄餵他吃，還用雙手將祖雄吐出來的葡萄籽接住；不過，一個光芒出現後，「原來這只是一場夢」，回過神來，佳娜示意祖雄幫他按摩，而他也只能乖乖認命替女友服務，並在文末無奈打上「可惜是一場夢」。

▲佳娜餵男友祖雄吃飯，還用手接下葡萄籽。（圖／翻攝自祖雄IG）
▲佳娜餵男友祖雄吃飯，還用手接下葡萄籽。（圖／翻攝自祖雄IG）
46秒的影片曝光後，網友全笑翻，「太可愛了，好喜歡看你們的影片」、「還是早早洗洗睡吧，夢裡什麼都有」、「你有夢最美啦」、「直接笑出來，醒來的懷疑眼神」、「好有意思喔」、「一切都是男人的幻想」、「祖雄是不是希望365天都有這樣的生活，該有多好」、「真是一對寶」、「真的是夢裡什麼都有」。（編輯：郭佩蓉）

▲「原來都是一場夢」，祖雄回過神來，女友佳娜也示意叫他幫忙按摩。（圖／翻攝自祖雄IG）
▲「原來都是一場夢」，祖雄回過神來，女友佳娜也示意叫他幫忙按摩。（圖／翻攝自祖雄IG）

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