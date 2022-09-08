陳時中提性別政見！藝文場所設臨托　高中以下供生理用品

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范雲說，目前台北市政府針對身心障礙懷孕女性孕產資源嚴重不足，且孕產課程缺乏父職角色的實作教育，媽媽產後憂鬱盛行率未獲重視；另外，北市的臨托服務交通不便、彈性不足，父母身心壓力大 ，需求仍未受重視，另外課後照顧服務班時間、內容落實不足。
因此，陳時中針對「親職分擔」提出政見。其中，為要照顧身心障礙懷孕女性，除設立身心障礙者懷孕諮詢專線，也要建置無障礙產檢空間與設備；另外要支持爸爸孕產育兒衛教，除了公辦雙親參與的親職教室、實作課程、線上課程等服務，也要建立爸爸友善育兒支持圈。
范雲也說，還要整合資源，預防與緩解產後憂鬱，故未來的台北市政府會提供公衛護士家訪服務、設置產後憂鬱症心理諮詢服務，有需求時，育兒指導員到府服務，新手爸媽不用怕。而北市府也要擴大推廣更好用的藝文、運動場館臨托服務，促進親子共樂，例如親子電影院等，於各藝文、體育場所全面推廣臨托服務。
范雲表示，未來陳市府也將全力發展政府認證臨時托育服務系統，強化經市府認證的到府臨托服務，臨時預約，隨時提供服務，支援家長緊急需求；而公、私協力「課後照顧服務班」也要全面升級，透過公辦或公、私協力辦理在校安親，內容規劃除完成學生作業外，應規劃多元面向。
范雲接著表示，目前男性受暴比例持續增加，但並無針對男性受暴者的安置空間，針對多元性別受暴者的安置空間亦嚴重缺乏；另外目前社會福利服務的輸送統計缺乏多元視野，無法實際反映接受服務的多元性別族群現狀。
因此陳時中亦針對「保護人身安全不分性別」提出政見。除了要率先設立男性及多元性別安置庇護服務，以協助男性與多元性別受暴者一個安心庇護的地方外；另外，社福統計增加多元性別選項，全面檢視表單中的性別二分問題，提供多元性別選項，據以考量、統計不同性別的處境與狀況，作為社福規劃上的參考。
范雲也說，台灣目前女性勞動參與率30歲後逐漸下降，主要是因為女性走入婚姻家庭自願或被迫無法回到職場；另外，現在社會中月經仍被汙名，且月經貧窮仍在，許多女性不敢光明正大談論月經，更仍有女性不敢選擇衛生棉以外的多元生理用品，雖北市自2022年開始編列6100萬元，每個月給國中生兌換200元衛生棉，但市府還要做更多。
因此，陳時中針對「自我實現」部分提出政見。內容包括職訓托育補助經費加倍，原先一天400元加倍成800元，以符合現行托育行情，提升婦女勞參率；另外月經平權從男女學生認識月經開始，提供國小到高中生「適量的」多元生理用品，破除月經汙名，也要給予中低收入戶、身心障礙者「足夠的」多元生理用品實物或現金補助。