奇鈦科42元上櫃掛牌　聚焦創新環保利基特用化學

奇鈦科技專注研發、製造與銷售紫外光吸收劑及光安定劑、抗氧化劑、光引發劑、阻燃劑等四大產品線，今（8）日以每股承銷價42元上櫃掛牌。該公司在特用化學領域持續進行研發與創新，佈局全球重要市場，使奇鈦科由25年前資本額的200萬元，成長至今資本額達3.37億元上櫃公司。
奇鈦科秉持創辦人曲清蕃博士指出公司經營理念：「我們追求的是與眾不同（We pursue difference.）」。在特用化學領域持續進行研發與創新，也同步建構全球化學物質註冊、FDA認證與專利之佈局；在生產方面投注綠色製程的開發，並以環保永續為經營核心；業務行銷方面則不斷強化自有品牌，並鎖定發展利基型產品，佈局全球重要市場，使奇鈦科由25年前資本額的200萬元，成長至今資本額達3.37億元上櫃公司。
奇鈦科龍筱芬董事長於掛牌典禮上表示，將持續推動「提升ESG行動方案」、「維持財務穩健」、「維護股東各項權益」，力求平衡地朝三大目標來努力經營企業，使奇鈦科成為各利害關係人最值得信賴的伙伴。
展望未來，奇鈦科將持續聚焦開發更安全、環保、高效的特用化學品，與客戶優化終端產品性能，一起邁向永續經營目標。面對下半年全球景氣充滿變數及供應鏈不穩定的衝擊，奇鈦科以台灣為研發及生產中心提供客戶穩定的供貨與產品品質，積極持續因應產業環境變化，並攜手全球逾20家各地經銷商及中美銷售子公司持續耕耘各市場，奠定堅實競爭優勢，令公司營運規模持續穩健發展。