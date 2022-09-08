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幫買非洲動物偷賺張榮華錢　前三立主播李天怡遭起訴

▲前三立電視台消失的國界主持人李天怡今年2月遭約談到案，訊後50萬元交保，並於8日遭北檢起訴。（圖／NOWnews資料照，讀者提供，2022.2.22）
▲前三立電視台消失的國界主持人李天怡今年2月遭約談到案，訊後50萬元交保，並於8日遭北檢起訴。（圖／NOWnews資料照，讀者提供，2022.2.22）

記者潘千詩／台北報導

2022-09-08 11:36:30

三立總經理張榮華前年入主「頑皮世界」後，看準《消失的國界》前主持人李天怡常出入非洲，因此找她幫忙向非洲友邦史瓦帝尼代理進口18隻長頸鹿、犀牛等野生動物，事後檢舉李等人涉浮報進口價格，涉嫌背信。台北地檢署今（8）日依背信罪，起訴李天怡、郭人杰夫婦、澳洲酒莊友人李吳達3人，另通緝涉案台籍律師、前南非議員孫耀亨。

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檢方調查，2020年3月，張榮華看好野生動物園的親子遊樂商機，乃入主「頑皮世界」，準備打造非洲草原動物區吸引遊客，但頑皮世界沒有向非洲購買動物的經驗，因此委請國際人脈充沛的李天怡代為尋找合適的動物廠商，李女因而成為進口動物的窗口。

同年5月，李女南非友人孫耀亨提供每隻長頸鹿美金1萬元、每隻斑馬美金3000元報價給李女，但李女竟向孫表示，報價應外加3倍作為賣價，以便日後分享利潤，接著她將原報價提高5、6倍，再以廠商名義報價給頑皮世界，其中長頸鹿、斑馬每隻報價分別為美金6萬元、1萬6000元。

檢方指出，孫男於25日另取得其他動物商較低的報價，長頸鹿、斑馬每隻僅為美金3500元、1500元，但李天怡與郭人杰多次討論後，決定提出每隻長頸鹿、斑馬美金6萬元、1萬5700元，6月19日李女將報價回覆頑皮世界。

檢方指控，李天怡為掩飾不法，與郭、李男等人在塞席爾共和國成立「亞太印象」公司，由郭、孫及李吳達擔任股東，負責接洽頑皮世界動物進口事宜，過程中李女向張榮華鼓吹「亞太印象」是專業動物商，買多有優惠，張榮華於同年7月7日與亞太公司簽約，以美金546萬1000元購買動物，其中長頸鹿、斑馬為每隻美金5萬4000元、1萬4000元。

由於李天怡等人一再浮報價格，導致張榮華多付美金393萬1500元，致張榮華及頑皮世界損失美金237萬1850元。2021年3月，亞太公司提撥美金80萬元給股東分潤，郭人杰、孫耀亨各分得26萬4000元、李吳達分得美金27萬2000元。

由於頑皮世界大量進口非洲野生動物，引發動保團體關切並質疑動物的合法來源，頑皮世界轉向亞太公司要求提供資料卻未獲回應，最後頑皮世界決定停止動物進口。

去年10月，頑皮世界董事高明慧與李天怡商討如何處理止約之後續爭議，發現李天怡言談有異，追問後才知李女有插股牟利情事，向調查局報案。

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