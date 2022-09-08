中秋連假沒地方去？「電競健身房」快閃華山：別宅在家裡
這週末是令人期待的中秋節連假（9/9~9/10），除了和家人、朋友相約烤肉、賞月外，難得的3天休假，你是否有規劃外出遊玩的行程呢？若還沒預定行程也毫無頭緒的話，華碩旗下電競品牌「ROG玩家共和國」在昨（7）日起至12日，於台北華山1914文化創意產業園區打造期間限定的「ROGYM電競健身房」，除了體驗高效能電競筆電和電競潮酷氛圍的場館外，也能挑戰拳擊、滑雪、競技滑板及地板核心運動等訓練，知名網紅藝人「籃球女孩」洗菜也向眾玩家喊話：「中秋連假別宅在家，來體驗電競和運動，讓身體動起來！」
ROG玩家共和國表示，電競（e-sport）也是運動（sport）的一環，鼓勵玩家從遊戲戰場到運動場，都能拿出「天生無懼」態度，和隊友一起到「ROGYM電競健身房」體驗快閃活動，現場以「成為G.A.M.E.R.S」為主題設立5大關卡，首先以ROG Strix SCAR 17 SE 隱形噴墨概念打造「隱形墨水通道」，為闖關揭開序幕；接著「勝利者擂台」能感受ROG STRIX 系列筆電的效能，並在拳擊擂台展現力量與速度。
第三關「裝備上身」，ROGYM電競健身房供玩家在潮流衣帽間，盡情以ROG Slash電競潮品穿搭，展現自我風格；第四「漂浮者基地」陳設漂浮滑板場，呼應ROG Flow系列的輕巧、多工、可翻轉；最後在「無懼 釋放極限」關卡中，玩家將站上滑雪訓練機，藉ROG Zephyrus Duo 16大型筆電螢幕，感受滑雪競速快感。
昨（7）日，ROGYM電競健身房開幕後，包括音樂才子：阿蘭AC、凱爾Kire；運動女神：洗菜、倪暄Eli、an9lina；人氣網紅：恩熙俊、Morris、阿鑫都前往參與，並體驗「ROGYM拳擊課程」，阿蘭表示「第一次打拳擊，真是又累又痛快！ROG電競筆電每台都超猛，我最愛能360度翻轉的ROG Flow X16！」恩熙俊則說：「ROGYM最有趣的關卡就是拳擊跟虛擬滑雪場！想不到來這裡也可以運動、補充能量！」洗菜則是向玩家喊話：「中秋連假別宅在家，來體驗電競和運動，讓身體動起來！」
ROGYM電競健身房將在9/7~9/12快閃，民眾平日可於11:00～19:00入場體驗；連假9/9~9/11，開放時間改為11:00-20:00；此外拳擊課程將開設於9/9~9/11三天的14:00～15:00和16:00～17:00，有興趣的民眾可把握中秋假期前往體驗。