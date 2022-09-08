台鐵打造「三又二分之一月台」　老火車成北車新地標

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台鐵局指出，LDK58是1923年日本車輛製造，運用於花東線窄軌的蒸氣機車，為早期活躍於花東線的主力蒸汽機車；1982年東線軌距拓寬完工後，LDK50型便全數報廢，1999年台鐵局台北機廠將LDK58整修。
LDR2201因1956年，花管處為發展交通營運之需，特別委託台北機廠仿照日本國鐵（JNR）湘南車型打造車身，運回花蓮機廠裝配200匹固敏式柴油引擎，供學生上下學通勤為主，故被稱為「學生仔車」，又因車身塗裝為下黃上白，當地人以「黃皮仔車」稱呼。
台鐵富岡機廠廠長李瑞欽表示，LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車早期曾飄洋過海到澎湖馬公文化中心展覽，1999年後，又回到台鐵局懷抱，經過台北機廠退休前輩和富岡機廠同仁努力，才重現老火車經典，這2輛列車在2011年台鐵百年文物特展時，移置台北車站東側連掛展示，並建置參觀台、電波鐘，以定時鳴笛的靜態展示，在北車展示11年，長期風吹雨淋、斑駁不堪，經過修護後，終於趕在中秋節前夕竣工。
李瑞欽提到，在《哈利波特》故事裡面，有霍格華茲特快列車、國王十字車站，其中最經典的就是九又四分之三月台，這是充滿希望場景，如今台鐵也打造台北車站「三又二分之一月台」，在東邊門面迎接乘車旅客，也象徵台鐵將以新姿態展開啟程。
台北車站站長胡詠芝表示，感謝機務同仁在廠長帶領下趕在中秋前夕完工，讓「黃皮車」展現新面貌，台北車站有第三和第四月台，因此打造「三又二分之一月台」，該展示月台整點會鳴笛，每當鳴笛聲響，就代表人生嶄新的開始，未來將成為拍照、打卡、約會地標。