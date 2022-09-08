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特企／健康「星」時代！這樣做擺脫中秋肥肚

▲仁愛星和診所院長 蘇聖傑醫師提醒：「當攝取的熱量超過身體所需，會轉變為脂肪儲存在身體中，久而久之會造成肥胖。（圖／品牌提供）
▲仁愛星和診所院長 蘇聖傑醫師提醒：「當攝取的熱量超過身體所需，會轉變為脂肪儲存在身體中，久而久之會造成肥胖。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-08 12:11:11

俗話說：「中秋月圓人團圓、餅圓臉圓肚更圓」，你是否也是年年中秋烤肉、月餅、柚子各式美食樣樣來，等到連假後才發現腹、臀、腰囤積不少脂肪，導致滿滿的罪惡感蜂擁而上。仁愛星和診所院長蘇聖傑醫師提醒：「當攝取的熱量超過身體所需，會轉變為脂肪儲存在身體中，久而久之會造成肥胖。有些人會想要快速變瘦而過度節食，雖然體重計的數字會下降，但其實流失大幅肌肉量，雖然瘦了卻沒了體力與精神。」加上30歲後，肌肉會以每年1%的速度流失，流失的肌肉成了脂肪躲藏囤積的空間，當沒有肌肉支撐，體態便開始垮鬆顯老！

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因此近年來人們追求的不再只是單純的減重，而是基礎代謝率、體脂肪率、肌肉量等數字表現，想要健康瘦、擁有好看的體態，除了維持良好的飲食與生活習慣，規律運動更是不可缺少，然而，現代人生活忙碌、沒時間運動，若想讓肌肉更緊實、線條更好看，也可考慮搭配增肌減脂儀器，利用科技訓練並強化肌肉，有效率的幫助更快達成目標。蘇聖傑醫師分享：「目前市面上有多款增肌減脂的儀器，如CMSlim、Embody、ZField等，將探頭放在欲改善的目標肌群，像是腹部或臀部，透過科技刺激肌肉收縮，並加速脂肪細胞凋亡。」

除了外在美之外，內在美也相當重要，其實私密處跟身上其他的皮膚組織一樣，會隨著年紀逐漸老化、萎縮。當骨盆底的韌帶支持力降低、局部的抵抗力減退，就容易引發尿失禁、陰道炎與尿道炎等問題。星和診所/台南院長 鄭玉貞醫師指出，根據衛福部資料顯示，國內女性平均每4個人就1人有尿失禁困擾，但礙於隱私問題，多數民眾遲遲沒有接受治療，主動就醫者僅不到兩成！

鄭玉貞醫師進一步解釋：「排尿、排便主要是由盆底肌掌控，同時盆底肌也是負責維持內臟器官正確位置、抵抗腹壓，以及親密行為的重要角色。產後婦女、更年期荷爾蒙變化或自然老化，都會造成盆底肌逐漸鬆弛。當盆底肌萎縮時，會導致支撐與懸吊內臟器官的能力下降，也會影響生殖器官脫落，以及大小便控制能力變差。」加上現代人因為生活忙碌壓力大、習慣憋尿，久而久之容易出現頻尿、急尿或解尿困難，因此不分年齡、男女皆更加重視盆底肌的健康。

想強化盆底肌可透過凱格爾運動，建議一次20下，一天做2-3次，骨盆底肌肉維持10秒鐘收縮，然後慢慢放鬆10秒鐘，再重複以上收縮與放鬆的動作。凱格爾運動雖然效果良好，但須透過多次的自行訓練，多數人無法確定是否有正確運動到盆底肌，或因脊椎受傷等問題無法執行。若有盆底肌鬆弛問題，鄭醫師也建議：「可透過像是G動椅、肌動椅這類可刺激盆底肌的療程來幫助改善，上述兩者皆屬於非侵入、不需麻醉的療程，且不需脫褲，方便之餘也可免除害羞與尷尬，男女生都可施作」。鄭醫師也呼籲，想嘗試的民眾一定要選擇合法立案的診所、專業醫師以及原廠儀器，並經醫師評估後再進行療程，平時也要維持良好的生活與衛生習慣，才能讓效果與健康維持較久！

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