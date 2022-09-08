特企／健康「星」時代！這樣做擺脫中秋肥肚

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除了外在美之外，內在美也相當重要，其實私密處跟身上其他的皮膚組織一樣，會隨著年紀逐漸老化、萎縮。當骨盆底的韌帶支持力降低、局部的抵抗力減退，就容易引發尿失禁、陰道炎與尿道炎等問題。星和診所/台南院長 鄭玉貞醫師指出，根據衛福部資料顯示，國內女性平均每4個人就1人有尿失禁困擾，但礙於隱私問題，多數民眾遲遲沒有接受治療，主動就醫者僅不到兩成！
鄭玉貞醫師進一步解釋：「排尿、排便主要是由盆底肌掌控，同時盆底肌也是負責維持內臟器官正確位置、抵抗腹壓，以及親密行為的重要角色。產後婦女、更年期荷爾蒙變化或自然老化，都會造成盆底肌逐漸鬆弛。當盆底肌萎縮時，會導致支撐與懸吊內臟器官的能力下降，也會影響生殖器官脫落，以及大小便控制能力變差。」加上現代人因為生活忙碌壓力大、習慣憋尿，久而久之容易出現頻尿、急尿或解尿困難，因此不分年齡、男女皆更加重視盆底肌的健康。
想強化盆底肌可透過凱格爾運動，建議一次20下，一天做2-3次，骨盆底肌肉維持10秒鐘收縮，然後慢慢放鬆10秒鐘，再重複以上收縮與放鬆的動作。凱格爾運動雖然效果良好，但須透過多次的自行訓練，多數人無法確定是否有正確運動到盆底肌，或因脊椎受傷等問題無法執行。若有盆底肌鬆弛問題，鄭醫師也建議：「可透過像是G動椅、肌動椅這類可刺激盆底肌的療程來幫助改善，上述兩者皆屬於非侵入、不需麻醉的療程，且不需脫褲，方便之餘也可免除害羞與尷尬，男女生都可施作」。鄭醫師也呼籲，想嘗試的民眾一定要選擇合法立案的診所、專業醫師以及原廠儀器，並經醫師評估後再進行療程，平時也要維持良好的生活與衛生習慣，才能讓效果與健康維持較久！