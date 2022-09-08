劉品言入圍金鐘竟「嚇跌出鏡外」！曾經的男友IG喊：恭喜
第57屆金鐘獎入圍名單在昨（7）日揭曉，由女星林心如擔任製作人的夯劇《華燈初上》風光入圍11項，其中以劉品言飾演的「花子」一角也特別受到關注。而劉品言昨天知道自己被提名最佳女配角時，剛好人在拍新戲，除了發文透露心情，也PO出當時「得知入圍的瞬間」，跌出鏡頭的搞笑模樣也讓網友超擔心。
畫面中，劉品言將頭髮紮起，身穿寬鬆T恤，臉上只上了淡淡的妝容，聽著電話那頭傳來的入圍好消息。而她聽完後情緒有些激動，開心到用手摀著嘴，淚水也在眼眶打轉，豈料當她輕靠著背後的廁所門時，沒注意到門沒關好，不小心「跌出鏡頭外」，還嚇到叫出聲來，所幸最後並沒有受傷。
因為聽聞入圍喜訊，高興到「跌出鏡外」的劉品言也在限時動態笑喊「整個嚇到跌出鏡外了啦，我這是什麼喜劇節奏」，讓大批粉絲一邊替她感到開心，也邊替她捏了一把冷汗。
劉品言後來也在IG感性發文，表示「在劇組接到經紀人說入圍的電話，恰巧是情緒重的一天，感謝各方恭喜外，還是心繫著完成當下的工作，回飯店才開始消化這份好消息。我真的很幸福，能夠做著自己熱愛的事，還獲得這麼多關注與祝福，有時候覺得拍戲好辛苦，但看著有一大群更辛苦的人，與你一起完成鏡頭的每一秒鐘，一起瘋、一點都不苦」。
劉品言也感謝《華燈初上》整個劇組團隊，「是你們的用心與專業，創造了華燈宇宙，感謝每一個神隊友，能跟你們合作，真的榮幸又過癮」，最後，她也在文末開心直呼「深深愛著演員這份工作，謝謝金鐘獎與評審給的鼓勵，感謝所有看見，耶～可以跟光女團合體走紅毯了，最開心的事了啦」。
此外，在2021年曾與劉品言一起合作實境節目《我們練愛吧》的搭檔男星巫建和，也透過IG限時動態祝賀「恭喜曾經的女友入圍金鐘獎啦，華燈初上太猛了」，而劉品言也轉發回應「感謝練愛男友，咦，怎能只是曾經呢，未來也可以有啊」。（編輯：郭佩蓉）