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揪Liya重現「蜜汁鰻魚米粉」　蔡英文：我沒地獄主廚恐怖

▲蔡英文與小廚神朱如茵（Liya）聯手下廚，重現蜜汁烤鰻魚米粉。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文與小廚神朱如茵（Liya）聯手下廚，重現蜜汁烤鰻魚米粉。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-08 12:09:32

民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》今（8）日播出第8集，請來「重量級組合」總統蔡英文與小廚神朱如茵（Liya），搭配主持人、民進黨發言人黃彩玲「三女力」聯手下廚，重現Liya在「小小頂級廚師美國版第八季」中得到冠軍的經典料理「蜜汁烤鰻魚米粉」。難得擔任二廚的蔡英文，擺盤時狂加香菜，試吃時四度誇米粉「數一數二好吃」，身為甜點控的她還控起全場，提醒主持人「甜點還沒吃」，多次化解「廚房危機」。

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▲「蜜汁烤鰻魚米粉」上菜後，蔡英文的筷子停不下來，鹹甜交織與檸檬酸味的畫龍點睛，讓她4度誇「非常好吃」。（圖／民進黨提供）
▲「蜜汁烤鰻魚米粉」上菜後，蔡英文的筷子停不下來，鹹甜交織與檸檬酸味的畫龍點睛，讓她4度誇「非常好吃」。（圖／民進黨提供）
身為民進黨最強女力，蔡英文說，盼藉由節目《一碗麵的時間》將Liya介紹給國人認識，她讚Liya不只把台菜發揚光大，更強調年僅10歲，就能在極度高壓的廚藝競賽中過關斬將，「比我們打選戰還厲害」；而在比賽中自信喊出「Girls rule the world（譯：女力領軍）」的Liya則解釋，女性特質有助團隊合作，她同時稱讚蔡英文「是一個很好的啟發，證明女生可以完成許多成就」。

不過料理過程中，Liya坦言有點緊張，讓蔡英文笑回「總統不會比節目主持人（指地獄廚神Gordon Ramsay）恐怖」，更多次幫忙化解廚房危機。先是Liya醃製鰻魚時，因醬料碟太過一致，一度分不清米酒與醋而愣了3秒，蔡英文不只馬上接手「嗅」出答案，更在米粉醬汁不小心被「加料」蜂蜜時，貼心補充「甜的米粉我也可以」，讓Liya鬆了一口氣，最後更不改「香菜本色」頻提醒「香菜多加一點」，再徒手大拍果蠅，嚇到所有人。

「蜜汁烤鰻魚米粉」上菜後，蔡英文的筷子是停不下來，鹹甜交織與檸檬酸味的畫龍點睛，讓她4度誇「非常好吃」、「是我吃過數一數二好吃的米粉」。黃彩玲則說，這是一道融合西式烹飪手法，但充滿台灣味的料理，食材全選自台灣，包括屏東鰻魚和新竹米粉，蔡英文在一旁補充「用米酒就是台菜了」。

而就在大家品嚐完準備收拾時，蔡英文突然大喊「Liya做的奶酪還沒吃」，只見身為「甜點控」的她拿起湯匙一口接一口，笑翻全場。

其實，為了感謝蔡英文這位「得力助手」，Liya除準備了甜點外，還連夜趕工繪製「想想與阿才」的肖像油畫送給總統，讓蔡英文看到秒回「牠們才沒這麼可愛」，開心地說要把這幅畫掛在廚房。

由於錄影當天正好是Liya14歲生日，蔡英文也準備驚喜，送上一件印有「Liya Chu」的工作圍裙，畫畫、做菜都能使用，祝福Liya繼續勇敢並堅持做自己喜歡的事。

▲蔡英文送上一件印有「Liya Chu」的工作圍裙予Liya，祝福Liya繼續勇敢並堅持做自己喜歡的事。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文送上一件印有「Liya Chu」的工作圍裙予Liya，祝福Liya繼續勇敢並堅持做自己喜歡的事。（圖／民進黨提供）

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