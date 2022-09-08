揪Liya重現「蜜汁鰻魚米粉」　蔡英文：我沒地獄主廚恐怖

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不過料理過程中，Liya坦言有點緊張，讓蔡英文笑回「總統不會比節目主持人（指地獄廚神Gordon Ramsay）恐怖」，更多次幫忙化解廚房危機。先是Liya醃製鰻魚時，因醬料碟太過一致，一度分不清米酒與醋而愣了3秒，蔡英文不只馬上接手「嗅」出答案，更在米粉醬汁不小心被「加料」蜂蜜時，貼心補充「甜的米粉我也可以」，讓Liya鬆了一口氣，最後更不改「香菜本色」頻提醒「香菜多加一點」，再徒手大拍果蠅，嚇到所有人。
「蜜汁烤鰻魚米粉」上菜後，蔡英文的筷子是停不下來，鹹甜交織與檸檬酸味的畫龍點睛，讓她4度誇「非常好吃」、「是我吃過數一數二好吃的米粉」。黃彩玲則說，這是一道融合西式烹飪手法，但充滿台灣味的料理，食材全選自台灣，包括屏東鰻魚和新竹米粉，蔡英文在一旁補充「用米酒就是台菜了」。
而就在大家品嚐完準備收拾時，蔡英文突然大喊「Liya做的奶酪還沒吃」，只見身為「甜點控」的她拿起湯匙一口接一口，笑翻全場。
其實，為了感謝蔡英文這位「得力助手」，Liya除準備了甜點外，還連夜趕工繪製「想想與阿才」的肖像油畫送給總統，讓蔡英文看到秒回「牠們才沒這麼可愛」，開心地說要把這幅畫掛在廚房。
由於錄影當天正好是Liya14歲生日，蔡英文也準備驚喜，送上一件印有「Liya Chu」的工作圍裙，畫畫、做菜都能使用，祝福Liya繼續勇敢並堅持做自己喜歡的事。