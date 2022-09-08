中秋佳節屏東海生館賞極光　還有企鵝一起團圓

中秋月圓人團圓，而屏東海生館極地水域也同樣上演著團聚戲碼。由於中秋節恰巧是企鵝繁殖季，這時候到海生館，可以看到一對對企鵝或站或趴在後方巢穴上彼此守候的甜蜜「團圓」景象。另外，也推薦民眾到極地水域欣賞難得一見的「極光」，還有頗受好評的「魟魚飛行日誌」。為提供回鄉團聚的在地民眾有更多共度佳節的美好體驗，屏東海生館於9月10日中秋節當天邀請設籍車城鄉的鄉民免費入館參觀打造難忘回憶。
屏東海生館在每年的七月底八月初開始進入企鵝繁殖季，企鵝們紛紛大展身手來取得心儀另一半的點頭相守一生。到了中秋節時分，企鵝展示缸便會出現許多企鵝聚集在缸內後方「團圓」；其實這是飼育員用隔板特別打造的一間間「海景套房」，讓每對企鵝情侶都可以在裡頭用石頭搭建出各自的巢穴孕育下一代。
被許多民眾列為必拍照景點的屏東海生館，今年推出的「極境漫遊66.5度」全新極地展示，除了沉浸式投影的五感體驗讓人彷彿走入真實極地環境的驚艷感受，也吸引許多網美拍出各式美照，成了特別的海生館「賞極光」景點。除此之外，海生館今年暑期推出的「魟魚飛行日誌」活動也持續進行至10月10日；大洋池環繞投影帶領遊客被180度的湛藍海洋包圍，現場也將於中秋連假週末兩日舉行科教活動讓大小朋友認識魟魚的更多知識，另外還有集點及滿額贈品，讓民眾彷彿搭上魟魚航班飛往世界各地海域探索。