學中文百利而無一弊！大馬華總會長吳添泉力推華語教育
馬來西亞是個種族多元的國家，境內總人口的3265萬人，公民人數約2996萬人，其中華人就有約671萬人，佔全國公民的22.4%，是僅次於馬來族的第二大族群。馬來西亞的官方語言是馬來語，但華人普遍也會說英語和華語，除了在家裡說華語，學校也是培養語言能力的重要場所，因此推廣華語教育，對於大馬華人來說是重要的一環。
對此，大馬華總會長丹斯里吳添泉強調，中文是聯合國承認的國際語文，各民族學習中文可說是百利而無一弊，華裔生進入國中或華中，應積極學習本身的母語。
吳添泉在華總大廈接見由馬六甲中華大會堂青年團長兼華總青常委駱文傑律師所率領的百人訪問團拜會交流時，對於大馬華裔子弟學習華文一事發表看法。他強調，「華裔子弟通過學習和掌握華文，可以從中更瞭解中華悠久和優秀的歷史與文化，並把這些祖先留傳下來的珍貴遺產接班和繼續傳承下去。」更重要的是，中文擁有國際地位，使用人數多，華裔子弟更應把握學習中文的機會。
至於種族和語言之間的關係，他則認為，無論說什麼語言，都不會改變原本的種族認同，「華人會講馬來文或國語，他還是華人；馬來人即會會說中文他還是馬來人，不會因為講而變成華人……。」