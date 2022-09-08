查察賄選　最高檢察署推「反賄三箭、查賄一板斧」

11月26日是地方公職人員選舉，檢察機關為查察賄選已多次沙盤推演。最高檢察署檢察總長邢泰釗表示，受疫情影響，為避免群聚，研判候選人或樁腳將減少餐飲、旅遊類的賄選模式，傳統的現金發放也可能改成統包辦理、不實訊息勢必更為猖獗、關鍵時刻可能會有人利用DeepFake技術違法競選、賭盤恐更為盛行，美、日的槍擊暴力事件衍生效應應密切注意。
邢泰釗說，最高檢推動「反賄三箭、查賄一板斧」計畫，所謂「反賄選陸海空三箭」是編印公職人員選舉罷免法刑事及選舉法令輯要、偵查要領彙編、無罪判決案例彙編發送全國各檢察機關及司法機關作為查賄指引；另印製反賄選海報，發送各地張貼，鼓勵民眾檢舉賄選；透過空中社群媒體播放「反賄選愛臺灣 7＋2微電影」，鼓勵民眾踴躍檢舉賄選。
至於「查賄一板斧」，邢泰釗表示，藉由警察機關1057所派出所及60處調查局處站，佈建一萬枚以上地雷，經由「全民檢舉，處處地雷」等情資，嚴厲查察不法賄選。
依據最高檢察署統計，今年九合一大選，截至9月5日止，全國檢察機關共計受理424案，其中，賄選案件264件（現金買票87件、贈送禮品110件、餐會28件、旅遊22件、其他17件），暴力案件41件，其他案件119件（幽靈人口44件、黑函36件、選舉賭盤4件、其他35件）。目前嘉義及宜蘭已經陸績查獲不法賄選，高雄等多處地區也將陸續發動偵查。