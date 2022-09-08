Kia與DB合作賦予電動車電池第二次生命

電動車在移動過程中不會產生碳排放，但在製程方面卻仍無法避免達到環保，因此不少車廠都在進行製程碳中和，儘管如此日後還需面對電池回收問題，近日Kia藉宣布與Encore合作開發儲能系統。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×許多車廠都在積極建構電動車以因應規範與趨勢，同時為了讓電動車達到真正環保，同時也針對工廠製程進行碳中和，雖然於生產端可達碳中和，但得面對日後電動車淘汰電池回收問題，對此近日Kia宣布與DB德國鐵路旗下Encore公司合作。 為了讓淘汰的電池不成為垃圾與汙染環境，Kia與Encore合作開發儲能系統，將所回收的舊電池進行拆解、分析與檢測，將健康度良好的電池用於儲存系統。目前由Soul EV電池回收製成的儲能系統原型已於柏林EUREF-Campus使用。Kia與Encore合作開發儲能系統，讓舊電池可以有效再次利用。×Kia與Encore合作開發儲能系統，讓舊電池可以有效再次利用。 Pagani不玩車，這次與Gibellini合作推出GP810HP相機 仿效螞蟻的思維？光陽Ionex換電站如何達成超過九成的換電滿意度？ KTM X-Bow GT-XR亮相，超輕量車體搭配500匹馬力堪稱最強道路版賽車! 南非有位75歲Nissan GTR車主開著愛車在機場跑道創下351 km/h的驚人成績!