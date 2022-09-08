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民代逼文官政治表態　 陳其邁：感謝市府同仁為市民服務

▲高雄市長陳其邁今天嚴正表示，文官受到國家法律保障，本於職權為民服務。不該在議會被逼著做職權或業務外的政治表態。(資料照／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今天嚴正表示，文官受到國家法律保障，本於職權為民服務。不該在議會被逼著做職權或業務外的政治表態。(資料照／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-09-08 13:45:17

高雄市長陳其邁今(8)日嚴正表示，文官受到國家法律保障，包括公務員服務法、公務員保障法、行政中立法，相關法令保障都是希望文官本於職權為民服務。不該在議會被逼著做職權或業務外的政治表態，文官也不必配合演出。同時他也感謝所有市府公務同仁，兩年拚四年都很辛苦了！在防疫、市政建設上，都努力為市民服務。

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陳其邁今天在議會第一節總質詢後，面對記者提問國民黨高市議員李雅靜昨天質詢時，要列席官員舉手表態，韓國瑜團隊與陳其邁團隊誰比較強？對此陳其邁做出上述表示。陳其邁表示，根據地方制度法的規定，議員可以就該主管的業務相關的事項來進行質詢，這個是議員的職權，官員或者是我們的文官備詢，也是義務，這些都是基於地方制度法相關的規定。

不過，陳其邁也認為，文官應該要讓他們能夠可以來按照法令來執行以及依法行政，不應該在議會被逼著做職權或業務以外的政治表態，這個他反對，文官也可以不必配合演出。他支持文官可以按照相關法律的規定，來備詢或者是來行使他的職權，而不應該被逼著表態。

另外，陳其邁也強調，他的態度是不分黨派不論顏色，假如有需要那他就去做，就不用考慮這麼多，解決民眾的問題之後，內部行政的協調大家再來做處理，其實在眷村、或者是在一些像中油的宿舍區也一樣。市政府都希望說，這些民眾攸關他的安全、或者是相關福利有關的事項，就先來做。

陳其邁指出，他在擔任代理市長的時候，眷村的市場的改建也是同樣的原則，當時也是因為眷村的市場到底是誰管？是國防部管、或者是市政府管？也是市政府先來進行施作。他認為民眾關心的是他的問題有沒有解決，而不是在於說到底是誰管？誰不管？所以，在今年3月去的時候，幾位里長就覺得很無奈，為什麼這些問題這樣推來推去，都沒有辦法解決。

陳其邁也強調，有問題還是要面對，趕快來做解決。他前天去的時候，是因為之前我們里長有約定說，等這些工程完了之後，要請他吃早餐，真的非常感謝幾位熱心的里長，能夠為民爭取相關福利，事實上市府同步包括一些眷村的公共設施，譬如說消防安全等等，也協助他們來解決問題。

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