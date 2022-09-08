民代逼文官政治表態　 陳其邁：感謝市府同仁為市民服務

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不過，陳其邁也認為，文官應該要讓他們能夠可以來按照法令來執行以及依法行政，不應該在議會被逼著做職權或業務以外的政治表態，這個他反對，文官也可以不必配合演出。他支持文官可以按照相關法律的規定，來備詢或者是來行使他的職權，而不應該被逼著表態。
另外，陳其邁也強調，他的態度是不分黨派不論顏色，假如有需要那他就去做，就不用考慮這麼多，解決民眾的問題之後，內部行政的協調大家再來做處理，其實在眷村、或者是在一些像中油的宿舍區也一樣。市政府都希望說，這些民眾攸關他的安全、或者是相關福利有關的事項，就先來做。
陳其邁指出，他在擔任代理市長的時候，眷村的市場的改建也是同樣的原則，當時也是因為眷村的市場到底是誰管？是國防部管、或者是市政府管？也是市政府先來進行施作。他認為民眾關心的是他的問題有沒有解決，而不是在於說到底是誰管？誰不管？所以，在今年3月去的時候，幾位里長就覺得很無奈，為什麼這些問題這樣推來推去，都沒有辦法解決。
陳其邁也強調，有問題還是要面對，趕快來做解決。他前天去的時候，是因為之前我們里長有約定說，等這些工程完了之後，要請他吃早餐，真的非常感謝幾位熱心的里長，能夠為民爭取相關福利，事實上市府同步包括一些眷村的公共設施，譬如說消防安全等等，也協助他們來解決問題。