狼師案尚未結束　盧秀燕：就算發生在40年前也照辦不誤

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8月17日A小姐在人本等單位陪同下開記者會，接著有一名普通班學姐、補習班學妹站出來。表示自己也是受害人。台中市議員張耀中透露，一名今年從黃校長任職學校畢業的「數學小助教」及女大生，也反映受害。狼師的犯案手法讓很多人似曾相識，被形容為「台中版房思琪案」，但教育局不願透露目前掌握多少受害者、是否有人的受害時間尚在刑法追訴期內。
台中市性平會昨針對A小姐對黃姓教師的檢舉案作出最後決議，台中市長盧秀燕今早（8日）在梨山主持「幸福巴士2.0」活動，受訪時連說了2次「這個案子還沒有結束」。盧秀燕說，A小姐的事件距今25年，「調查本來就很困難，但台中市性平會、調查小組鍥而不捨，不要說25年前、30年前，40年前我們也照辦。」
盧秀燕說，該案初步結果前兩天已發佈，但還可能有潛在受害者，呼籲大家挺身而出，讓真正犯罪的人不只受到最嚴厲行政處分，也要受到嚴厲法律制裁，她再次強調全案將持續調查，將加害者繩之以法，以彰顯社會公義。
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