國民黨揭太魯閣事故子公司標桃園6工程 轟鄭文燦失職
國民黨今（8）日召開「航空城驚見問題顧問公司？鄭文燦成林智堅2.0」記者會，前國民黨文傳會主委、桃園市議員參選人凌濤質疑，去年造成台鐵太魯閣號事故49死的營造管理廠商「林同棪工程顧問公司」，在2015年至2018年被工程會列為拒絕往來廠商，但同一批董監事另開一家子公司「中棪工程顧問公司」，卻能在桃園市標到桃園國際機場第三跑道、桃園機場捷運改善工程等6大工程案，總計達2.09億元，桃園市長鄭文燦無視廠商過去事蹟，難道是準備卸任後就拍拍屁股走人，像前新竹市長林智堅留下新竹市有問題的工程，自己跑去選舉？就像林智堅一樣留下爛攤子給市民？
凌濤批，鄭文燦好大喜功靠包裝，所做所為根本是林智堅2.0。要提醒鄭文燦，不要因為快卸任且忙著跑選舉行程，就對市政建設漫不經心。就算鄭文燦卸任後高升，重大工程缺失難道不會被檢驗？若因有問題廠商參與公共工程導致安全疑慮，鄭文燦對得起桃園市民嗎？大家期待了12年的桃園航空城，不能變成新竹市12億棒球場2.0！奉勸鄭文燦回歸市政，好好面對進度延宕的桃園航空城，並重新檢視曾被列入「拒絕往來」工程廠商的標案。
桃園市議員舒翠玲指出，列入工程會黑名單的原班人馬，竟然換個招牌就標下桃園的標案，可說是政府失靈，該公司甚至還拿到跟人民生活息息相關的平鎮47億、楊梅13億社會住宅工程，呼籲應該盡快對公共工程總體檢。此外，桃園航空城不僅有問題廠商參與，甚至期程也有延宕情形，航空城252億預算，迄今只執行23.89%，104年鄭文燦就宣示要加速進行，結果到110年地上物查估進度才只到複估。
桃園市議員楊朝偉表示，桃園航空城股份有限公司主要目的是招商、行銷，和桃園市府經發局職能相同，組織人事也與市府大幅重疊，民國99年3月成立以來逐年虧損，桃園市議會長期以來便指出應避免養肥貓、塞人事、浪費公帑。過去國民黨執政時要求航空城公司職缺以市政顧問兼任，鄭文燦上任後卻將空缺填好填滿，卻沒什麼業務要做，結果逐年虧損累計達1億8000萬，去年因土地補償才補了虧空，但現在還虧損1800萬民脂民膏。不僅航空城公司與市府職能疊床架屋，甚至當航空城開發完成後，還要成立航空城管理中心，難道要繼續浪費公帑成立一而再再而三重複的單位？希望桃園市政府除了面對市民說清楚之外，更要積極檢討改善。