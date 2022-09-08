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高球／泰巡賽與台巡賽共同認證　張靖翎67桿、台將最佳

▲王莉甯首回合69桿(-3)，暫並列第16。TLPGA提供
▲王莉甯首回合69桿(-3)，暫並列第16。TLPGA提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-09-08 13:38:42

2022 BGC泰國女子名人賽在泰國黑山高爾夫俱樂部開打，泰巡賽今年獎金暫居第一及兩冠后泰國女將帕查拉朱達（PATCHARAJUTAR KONGKRAPHAN）首回合打出8鳥無柏忌的64桿精彩成績，暫時獨居領先；泰國選手庫蘇瑪（KUSUMA MEECHAI）以一桿之差的65桿，暫居第二。台灣選手以張靖翎打出67桿成績最佳，與另六位外國選手暫並列第五位。另外，台灣女將王莉甯以低於標準桿三桿的69桿，與另11位選手，暫並列第16位。另有兩位台灣球員郭艾榛與張雅淳同以70桿，與另12位選手暫並居第28位。

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這場比賽是泰巡賽與TLPGA首次共同認證舉辦的比賽，參賽選手的名次成績，均可以列入世界積分。賽前泰國女子職業高爾夫協會舉行記者會，泰國女子職業高爾夫協會理事長Kritsada Tanvilai與台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞正式簽約三年，與台巡賽共證舉辦世界積分賽事。

劉依貞表示，兩年前雙方就已經接觸談妥，希望能合作簽約共證舉辦有世界積分的賽事，但是因為全球疫情影響，兩年來一直沒有成功舉辦，今年疫情趨緩，台泰首度舉辦共證賽事，雙方終於成就一樁好事。

泰國女子高爾夫巡迴賽今年共有10場比賽，這場比賽是壓軸好戲的最後一場比賽，也是今年泰巡賽獎金最高的一場比賽；也是今年台巡賽第10場比賽。

這項比賽為三回合54洞賽程，總獎金400萬泰銖（約合台幣336萬元），有11個國家包括印尼丶印度丶澳洲丶庫克群島丶中國丶日本丶馬來西亞丶紐西蘭丶菲律賓丶泰國及我國，共120位職業選手參賽，以泰國選手81位最多，有16位台灣選手參賽。

兩回合結束，大會取前50名選手晉級最後一回合決賽，冠軍可得獎金60萬泰銖（約合台幣50.4萬元），亞軍可獲40萬泰銖，第三名得30萬泰銖。

今天打出台灣最佳成績的張靖翎，推桿準，抓六鳥一柏忌，她在三個五桿長洞都抓下小鳥，其中以第二洞兩桿即打上果嶺，24呎老鷹推桿雖然未成功，但也順利抓鳥；其他抓鳥推桿多在6呎至12呎內，今天共26推。她表示另外還有三個洞9呎內的小鳥推桿沒抓到。

今天她的鐵桿還可以，有12個洞成功打上果嶺，「可以再好一點！」開球普通，「比賽中間遇到一些亂流，幸好後來穩定下來，繼續發揮水準！」她覺得黑山球場的挑戰性在開球落點要正確，果嶺速度下坡很快，「我比較喜歡快速果嶺，所以發揮得不錯！」

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