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中秋連假高雄怎麼玩！購物、美食、娛樂SKM Park一站滿足

▲SKM Park Outlets 購物、美食、娛樂一站滿足，中秋連假祭出超多優惠。（圖／SKM Park Outlets提供）
▲SKM Park Outlets 購物、美食、娛樂一站滿足，中秋連假祭出超多優惠。（圖／SKM Park Outlets提供）

生活中心/綜合報導

2022-09-08 17:00:00

迎接中秋連假，與三五好友家人團聚，擁有購物、美食、娛樂一站滿足的Outlet是絕佳選擇！SKM Park Outlets高雄草衙集結二百多個知名品牌，提供全年3折起的超低優惠，中秋連假還有換季折扣、快閃櫃與新櫃登場等限時活動，折上折真的超好買。美食部份，美式餐廳TGI FRIDAYS推出連假期間指定餐點買一送一，鈴鹿賽道樂園也祭出「中秋94狂」等優惠。不僅好逛好買，還能吃喝玩樂一整天。

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▲全台唯一日本授權鈴鹿賽道樂園推出多項限定優惠活動。（圖／SKM Park Outlets提供）
▲全台唯一日本授權鈴鹿賽道樂園推出多項限定優惠活動。（圖／SKM Park Outlets提供）
秋季來臨，天氣變化多端，正是需要添購薄外套、薄針織、風衣等服飾配件，為自己行頭換季的時候，SKM Park Outlets推出眾多品牌優惠折扣，BURBERRY南部獨家Outlet店童裝商品到貨中，Michael Kors為因應中秋連假，特別獻上中秋限時3日3.5折起優惠；COACH秋季新品上市，商品全面五折起；Brooks Brothers秋冬Outlet新款商品6折起；Shiatzy Chen男女秋冬款式新到店舖，全面5折起；紅遍 70年的Max Mara，其大衣恆久遠，一件永流傳！高雄獨家WEEKEND Max Mara秋冬商品到貨中；POLO Ralph Lauren秋冬商品9/9-9/11享有3件85折、5件75折；Timberland大學T、帽T、三合一外套、防水外套，專屬中秋活動全面5折起，消費滿5,500元抵500元。PALLADIUM擁有強大防水與軍風機能的防水系列商品到貨中，櫃內全面3折起，防水款式5折起，購買5,500元送品牌襪1雙，指定款式兩雙再現折300元。快趁連假到SKM Park Outlets為自己打造秋季新氣象。

新櫃登場也有眾多折扣與好禮，美式休閒品牌NAUTICA 9/8盛大開幕全面3折起，9/8-9/26 2件再9折，滿3,800元現抵300元，滿6,000元現抵500元，消費即贈品牌購物袋乙個。宜得利家居寢具專門店9/9歡慶開幕推出限定優惠，9/9-9/18宜得利APP會員限定，單筆消費滿500元贈50點，9/9-9/11、9/17-9/18消費滿200元送環保購物袋乙個。

▲美式休閒品牌NAUTICA盛大開幕，推出眾多折扣與好禮。（圖／SKM Park Outlets提供）
▲美式休閒品牌NAUTICA盛大開幕，推出眾多折扣與好禮。（圖／SKM Park Outlets提供）
函館菓子工坊即日起-9/18限時快閃，除了有全台初登場的新品「鼠鼠起司蛋糕」與「和三盆生乳捲」外，單筆消費滿1,000元即贈巧克力蛋糕獨享杯乙份，9/8-9/11更有中秋連假限定活動，一口起司蛋糕經典原味買一送一，每日限量30組！

中秋聚餐首選、老饕最愛的道地美式料理餐廳TGI FRIDAYS為滿足您輕鬆享受、大口吃肉的心願，9/9沙朗牛排買一送一，9/10點紐約、肋眼牛排送半份豬肋排，9/11豬肋排買一送一，連假期間天天都有不同優惠組合！

▲TGI FRIDAYS為滿足您輕鬆享受、大口吃肉的心願，連假期間天天都有不同優惠組合。（圖／SKM Park Outlets提供）
▲TGI FRIDAYS為滿足您輕鬆享受、大口吃肉的心願，連假期間天天都有不同優惠組合。（圖／SKM Park Outlets提供）
膳魔師為中秋連假烤肉鍋具、大容量保冰商品祭出超低優惠加購，9/8-9/12單日消費滿1,880元現折200元(出清品除外)；Tefal法國特福重磅推出新品三合一氣炸鍋，9/9-9/11祭出優惠單日櫃上消費滿1,999元即可參加抽抽樂ㄧ次(不累計，人人有獎，小家電不參與此活動)。

▲SKM Park Outlets高雄草衙不僅好逛好買，還能吃喝玩樂一整天。（圖／SKM Park Outlets提供）
▲SKM Park Outlets高雄草衙不僅好逛好買，還能吃喝玩樂一整天。（圖／SKM Park Outlets提供）
全台唯一日本授權鈴鹿賽道樂園於9/2-9/25祭出「秋天的第一場旅行」優惠， 11項設施暢遊只要650元(原價980元)，卡丁單人車兩場只要1,200元(原價一場650元)，9/9-9/11連假期間更推出「中秋94狂」優惠，凡是身分證字號E、S開頭、戶籍地在「高雄」的朋友們，購票時出示相關證件，即可享優惠，全日暢遊只要499元，可暢玩11項遊樂設施！

除了好買、好吃、好玩，還有精彩活動讓消費者大飽眼福。9/9-9/11每天下午14:30-15:00於館內有川劇變臉、中國戲法魔術、人入大球秀與中秋快手氣球秀等精彩表演。9/11在連假的最後一天的午後14:00-15:30，SKM Park Outlets玩樂學苑特邀四手印刷帶您體驗傳統製版工藝－絹印樂趣，將喜愛的鯨魚與貓貓、狗狗圖樣印製在有機棉提袋上，趕快報名動手作，亦有現場名額歡迎前來體驗。

▲除了好買、好吃、好玩，還有精彩活動讓消費者大飽眼福。（圖／SKM Park Outlets提供）
▲除了好買、好吃、好玩，還有精彩活動讓消費者大飽眼福。（圖／SKM Park Outlets提供）



更多詳細活動內容可至SKM Park Outlets高雄草衙官網：http://www.skmpark.com/ 或Facebook搜尋「SKM Park Outlets高雄草衙」查詢。

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