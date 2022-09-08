中秋連假高雄怎麼玩！購物、美食、娛樂SKM Park一站滿足

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膳魔師為中秋連假烤肉鍋具、大容量保冰商品祭出超低優惠加購，9/8-9/12單日消費滿1,880元現折200元(出清品除外)；Tefal法國特福重磅推出新品三合一氣炸鍋，9/9-9/11祭出優惠單日櫃上消費滿1,999元即可參加抽抽樂ㄧ次(不累計，人人有獎，小家電不參與此活動)。
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