COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蝦皮購物「9.9超級購物節」倒數！滿額抽iPhone14購物金

▲蝦皮購物「9.9超級購物節」倒數1天！七重優惠不私藏滿額再抽iPhone14購物金。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「9.9超級購物節」倒數1天！七重優惠不私藏滿額再抽iPhone14購物金。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-09-08 14:30:00

倒數1天即將迎來萬眾矚目的蝦皮購物「9.9超級購物節」，活動正式日（9/9）整點超夯商品下殺1折起，石頭掃地機器人S7 MaxV Ultra現省54,000元、原價25,250元的【PS5】光碟版主機耳麥遊戲組只要2,197元，原價32,900元的iPhone13 Pro 128G與原價25,900元的iPhone13 128G通通1折價限量搶。此外，蝦皮購物再加碼下單抽瘋狂豪禮，不限金額下單抽LANCOME蘭蔻小黑瓶、Dyson手持無線吸塵器；購物滿3單以上抽AirPods Pro、iPhone 13 128G等3C豪禮；消費滿5,000元還有機會帶走價值35,000元的iPhone14購物金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
活動倒數一天，蝦皮購物不只無私公開最強七重優惠攻略，更宣布蘭蔻官方旗艦店盛大開幕，即日起至9/30推出新粉入坑welcome party！相揪好友加入蘭蔻官方粉絲，就有機會抽明星保養品、萬元寵粉大禮包。9/13再祭超級品牌日全館9折優惠，熱銷組最低更只要5折起，絕對讓你買到賺到！

此外，即將在今（8）日晚間18:30登場的「蝦皮購物9.9超級運動會」直播，不僅邀請到江宏傑、錢薇娟擔任賽評，並找來柯有倫、楊奇煜擔任橘藍兩隊隊長，更有曹佑寧、孫協志、原子少年、李友廷、閻奕格、孫盛希、宇宙人、同理、顏佑庭等超狂卡司共襄盛舉。運動與表演結合的蝦皮盛典，不只要給你最優質的視聽享受；更邀請網友們一起狂歡，觀賽的網友們不僅可以決定外援選手去向，為隊伍增加勝算，成功壓寶該回合勝利隊伍的網友，還能在中場休息瘋狂搶優惠！長達6小時的跨夜直播，陪全民一起迎接超好買的「9.9超級購物節」。

▲蝦皮購物「9.9超級運動會」跨夜直播由江宏傑、錢薇娟擔任雙賽評，再攜手曹佑寧等超大卡司，陪全民狂歡！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「9.9超級運動會」跨夜直播由江宏傑、錢薇娟擔任雙賽評，再攜手曹佑寧等超大卡司，陪全民狂歡！（圖／品牌提供）
蝦皮購物「9.9超級購物節」七重優惠攻略首公開，倒數一天這樣買最划算！

攻略一：中秋百萬豪車開回家

活動期間（8/26-9/9）領取全站0元起免運券、玩寶箱遊戲，就能獲得總價值100萬的「LUXGEN休旅車禮包抽獎券」，玩越多次中獎機率越高

• 9/9晚間9點蝦皮直播將準時開出幸運得主，讓你一口氣將LUXGEN 休旅車 URX 5+1全景樂活版 細膩白、環艙氣氛燈組、V-KOOL隔熱紙、原廠導航免費帶回家！

攻略二：豪灑6張0元起免運券，還有機會無痛換iPhone14

• 9/8前領取６張免運券，享全站99元購物金，再抽價值35,000元的iPhone14購物金，讓你無痛換新機！

• 「9.9超級購物節」大方祭出每人6張免運券，其中1張限定9/9凌晨0-2點使用，前15分鐘享0元免運，隨後則為99元免運；剩餘5張99元免運券9/9全天皆可使用！

攻略三：破天荒！史上最低全站85折神券2張

• 蝦皮購物祭出2張史上最低全站85折神券，9/9日全日享85折優惠，數量有限、先用先贏！

• 1張全站不限賣家85折券，消費滿2,000元即可使用，最高現折5,000元

• 1張限定報名賣家85折券，消費滿1,000元即可使用，最高現折150元

攻略四：加碼商城85折券、88折券瘋狂大灑，數量有限、先用先贏

• 商城85折券，限9/9凌晨0-2點、消費滿2,000元使用，最高現折2,000元

• 商城88折券，9/9全日消費滿2,000元即可使用，家電類商品最高現折5,000元、其他商品最高可折2,000元

攻略五：9/9下單就抽AirPods Pro、iPhone14等豪禮，還有整點瘋搶夯品下殺1折起

• 9/9日不限金額下單就抽LANCOME小黑瓶、Dyson手持無線吸塵器；下滿3單抽AirPods Pro、下滿6單抽iPhone 13 128G。消費滿5,000元再抽價值35,000元的iPhone14購物金！

• 9/9日不限金額下單選超商取貨再加碼，7-11、全家中杯冰拿鐵各一萬組、萊爾富大冰美式咖啡折25元折價券、OK超商大杯莊園級拿鐵折20元折價券，請你喝咖啡

• 整點商品下殺1折起，等你來瘋搶：

攻略六：9/9全天狂灑千萬購物金

• 9/8下午16-20點，每半小時瘋搶購物金，越晚折扣越深，最高折120元

• 9/9全日每15分鐘灑滿199元折20元購物金

• 9/8、9/9晚間20-24點，每半小時加碼夜貓購物金，越晚折扣越深，最高折450元

攻略七：國泰世華蝦皮購物聯名卡最高回饋25%蝦幣；全銀行最高回饋6,000元

國泰世華蝦皮購物聯名卡：9/1-9/30 單筆分期滿16,000元回饋2,400蝦幣；9/9當天再加碼筆筆6%蝦幣回饋

國泰銀行：9/2-9/11 單筆分期滿32,000元回饋2,600元刷卡金 ( 刷CUBE卡選玩數位，筆筆再加碼3%回饋 )

台新銀行：9/1-9/9 單筆分期滿20,000元回饋2,400元刷卡金

玉山銀行：9/1-9/15 單筆分期滿22,000元回饋1,800元刷卡金

元大銀行：9/1-9/30 單筆分期滿30,000元回饋6,000元刷卡金

*銀行回饋需登錄，更多資訊請參閱蝦皮購物活動頁面說明 (https://shopee.tw/m/september-bank-promo)

蝦皮商城「蘭蔻官方旗艦店」歡慶開館祭三大優惠！9/13超級品牌日經典小黑瓶新客組只要550元

優惠一： 即日起－9/30開館welcome party優惠大方送！相揪好友集氣抽豪禮

滿10,000粉絲，抽絕對完美唇膏 正貨（價值1,350元，共50名）

滿20,000粉絲，抽超極光淨白淡斑精華 30ml正貨（價值3,700元，共20名）

滿30,000粉絲，抽頂級絕對完美黃金玫瑰霜30ML（價值7,200元，共10名）

滿50,000粉絲，抽萬元尊寵大禮包（價值10,900元以上，共3名）

優惠二：即日起－9/12，開館搶先祭６大好禮等你上線瘋搶

好禮一：每日下單前10名送星巴克飲料券

好禮二：下單就送明星保養組（價值376元，實際贈品內容依賣場當日活動為主）

好禮三：消費滿3,600元，送極光水10ml（價值240元）；消費滿4,600元，送日夜修護旅行組（價值1,323元）

好禮四：關注即領100元購物金（限消費滿999元方可使用）

好禮五：9/8、9/9限時全館9折

好禮六：9/10、9/11、9/12，消費滿2,000元折200元、滿3,000元折300元

優惠三：9/13超級品牌日全館9折，再祭５大好禮回饋所有粉絲！

好禮一：下單即贈明星小黑瓶5ml

好禮二：消費滿3,600元，贈極光亮白修護組（價值840元）；消費滿4,800元，贈寵粉豪禮包（價值1,760元）

好禮三：關注即領100元購物金（限消費滿999元才使用）

好禮四：經典熱銷組加碼5折起優惠

好禮五：當日00點、10點、12點、15點、19點再祭經典小黑瓶組550元優惠

騰訊宣佈永久放棄蝦皮全部投票權　退出董事會

蝦皮99購物節買什麼？6張免運券先領　搶199元夏慕尼餐券

Luxgen 攜手蝦皮購物百萬禮包大放送！URX WILDFUN 限時暢秋價 89.8 萬起

蝦皮夯肉同樂會　3大燒烤名店下殺6折　搶攻中秋商機！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀