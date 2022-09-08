蝦皮購物「9.9超級購物節」倒數！滿額抽iPhone14購物金

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此外，即將在今（8）日晚間18:30登場的「蝦皮購物9.9超級運動會」直播，不僅邀請到江宏傑、錢薇娟擔任賽評，並找來柯有倫、楊奇煜擔任橘藍兩隊隊長，更有曹佑寧、孫協志、原子少年、李友廷、閻奕格、孫盛希、宇宙人、同理、顏佑庭等超狂卡司共襄盛舉。運動與表演結合的蝦皮盛典，不只要給你最優質的視聽享受；更邀請網友們一起狂歡，觀賽的網友們不僅可以決定外援選手去向，為隊伍增加勝算，成功壓寶該回合勝利隊伍的網友，還能在中場休息瘋狂搶優惠！長達6小時的跨夜直播，陪全民一起迎接超好買的「9.9超級購物節」。
蝦皮購物「9.9超級購物節」七重優惠攻略首公開，倒數一天這樣買最划算！
攻略一：中秋百萬豪車開回家
活動期間（8/26-9/9）領取全站0元起免運券、玩寶箱遊戲，就能獲得總價值100萬的「LUXGEN休旅車禮包抽獎券」，玩越多次中獎機率越高
• 9/9晚間9點蝦皮直播將準時開出幸運得主，讓你一口氣將LUXGEN 休旅車 URX 5+1全景樂活版 細膩白、環艙氣氛燈組、V-KOOL隔熱紙、原廠導航免費帶回家！
攻略二：豪灑6張0元起免運券，還有機會無痛換iPhone14
• 9/8前領取６張免運券，享全站99元購物金，再抽價值35,000元的iPhone14購物金，讓你無痛換新機！
• 「9.9超級購物節」大方祭出每人6張免運券，其中1張限定9/9凌晨0-2點使用，前15分鐘享0元免運，隨後則為99元免運；剩餘5張99元免運券9/9全天皆可使用！
攻略三：破天荒！史上最低全站85折神券2張
• 蝦皮購物祭出2張史上最低全站85折神券，9/9日全日享85折優惠，數量有限、先用先贏！
• 1張全站不限賣家85折券，消費滿2,000元即可使用，最高現折5,000元
• 1張限定報名賣家85折券，消費滿1,000元即可使用，最高現折150元
攻略四：加碼商城85折券、88折券瘋狂大灑，數量有限、先用先贏
• 商城85折券，限9/9凌晨0-2點、消費滿2,000元使用，最高現折2,000元
• 商城88折券，9/9全日消費滿2,000元即可使用，家電類商品最高現折5,000元、其他商品最高可折2,000元
攻略五：9/9下單就抽AirPods Pro、iPhone14等豪禮，還有整點瘋搶夯品下殺1折起
• 9/9日不限金額下單就抽LANCOME小黑瓶、Dyson手持無線吸塵器；下滿3單抽AirPods Pro、下滿6單抽iPhone 13 128G。消費滿5,000元再抽價值35,000元的iPhone14購物金！
• 9/9日不限金額下單選超商取貨再加碼，7-11、全家中杯冰拿鐵各一萬組、萊爾富大冰美式咖啡折25元折價券、OK超商大杯莊園級拿鐵折20元折價券，請你喝咖啡
• 整點商品下殺1折起，等你來瘋搶：
攻略六：9/9全天狂灑千萬購物金
• 9/8下午16-20點，每半小時瘋搶購物金，越晚折扣越深，最高折120元
• 9/9全日每15分鐘灑滿199元折20元購物金
• 9/8、9/9晚間20-24點，每半小時加碼夜貓購物金，越晚折扣越深，最高折450元
攻略七：國泰世華蝦皮購物聯名卡最高回饋25%蝦幣；全銀行最高回饋6,000元
國泰世華蝦皮購物聯名卡：9/1-9/30 單筆分期滿16,000元回饋2,400蝦幣；9/9當天再加碼筆筆6%蝦幣回饋
國泰銀行：9/2-9/11 單筆分期滿32,000元回饋2,600元刷卡金 ( 刷CUBE卡選玩數位，筆筆再加碼3%回饋 )
台新銀行：9/1-9/9 單筆分期滿20,000元回饋2,400元刷卡金
玉山銀行：9/1-9/15 單筆分期滿22,000元回饋1,800元刷卡金
元大銀行：9/1-9/30 單筆分期滿30,000元回饋6,000元刷卡金
*銀行回饋需登錄，更多資訊請參閱蝦皮購物活動頁面說明 (https://shopee.tw/m/september-bank-promo)
蝦皮商城「蘭蔻官方旗艦店」歡慶開館祭三大優惠！9/13超級品牌日經典小黑瓶新客組只要550元
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好禮五：9/8、9/9限時全館9折
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