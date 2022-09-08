金馬女星探索「交歡」！《小藍》解放情慾 勇闖釜山影展
2022釜山國際影展在7日公布入選名單，由金馬獎最佳女配角王渝萱和許乃涵主演的《小藍》，入選韓國釜山影展亞洲電影之窗單元，是本屆唯一入圍的台灣劇情片。《小藍》在今年台北電影節放映後好評不斷，也讓王渝萱怪物少女的演技備受讚賞。
劇組得知入選釜山影展消息非常興奮，首度執導即入選的李怡芳導演表示能在當前亞洲最具影響力的釜山國際影展放映，「榮幸」兩個字仍然無法準確地表達心情表示：「我覺得更重要的一件事情是被理解，這樣一個訴說少女幽微私密心事的電影，被釜山影展理解而接納了。而且這也將是《小藍》的國際首映，即將要面向國際觀眾，非常緊張而期待。」
在《小藍》電影中有精湛表演的怪物少女王渝萱（飾演小藍），聽聞入選釜山影展的消息非常開心表示：「對她和小藍來說，認識自己都是非常重要的事，想到更多人看見《小藍》就覺得高興且充滿希望。」
飾演小藍初戀男孩五秒的新人葉廷麒，對於首次演出電影，就入選重要的國際影展，感到很榮幸，他說道：「希望韓國的觀眾們也能喜歡《小藍》，畢竟不論在哪個國家，《小藍》所探討的議題都很符合現在社會的真實狀況。」
另外，許乃涵在電影中是一位追求自己所愛的地方媽媽，就算工作不順、女兒不理人，也一樣勇於活出自己的人生。許乃涵得知入選消息時她正在拍戲，從簡短的文字就能感受到她的雀躍，說道：「地方媽媽要飛到更遠的地方了，謝謝《小藍》，希望每個地方都能看到我們的故事。」
《小藍》是一部講述高中生王渝萱（飾演小藍）在青春懵懂時探索愛與性愛界線的電影，品嚐過性與愛混雜在一起的甜蜜與痛楚，進而成長的過程。李怡芳導演認為大多數女孩們內心出現傷痕時很少能找人訴說，透露今年台北電影節放映後，有觀眾傾訴彷彿看到了自己經歷的縮影，導演表示：「希望有相似經驗的女孩，能夠因此得到撫慰，覺得被理解地擁抱了。期待在釜山的國際首映，以及接下來回到台灣11月4日的正式上映，都能在年輕世代的觀眾中，開啟青春情慾探索的對話與共鳴。」