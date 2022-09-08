台股開高走高、終場漲173點　蘋概股紅通通成亮點

受到美股激勵，台北股市今（8）日開高走高，終場漲173點，收在14583點，漲幅1.2%，成交金額1722億元。權值股台積電終場漲2.5元，收在475元。其他重要電子股也表現持穩。而蘋果發表新機後，由於規格大致符合市場期待，而國外分析師也預估iphone 14新機銷量將達約9000萬支，因此今日蘋概股也紅通通。
台北股市今（8）日開盤漲37.04點，加權股價指數以14447.09點開出，盤中指數開高走高，終場漲173點，收在14583點，漲幅1.2%，成交金額1722億元。權值股台積電終場漲2.5元，收在475元，漲幅0.5%。其他晶圓代工如聯電小漲0.2%，世界先進、力積電分別漲3%與近2%。
而其餘重要電子股如聯發科漲0.6%，收在623元。鴻海漲近1%，收在107元。南亞科、華碩、群創、緯創、日月光漲1到2%上下，英業達漲逾3%。至於大立光相較大盤弱勢，終場跌1.7%，友達也收在盤下小跌，和碩同樣腳軟跌逾1%。
另外，蘋果iPhone 14發表，有國外分析師預估蘋果2023年度將賣出2.2億支iPhone，其中iphone 14新機銷量將達約9000萬支，另外新機規格也大致符合市場期待，全新瀏海設計為主要亮點，預期銷量將持續成長。而市場利多消息也激勵蘋概股，其中東碩飆漲停，欣銓與力旺漲逾7%，強茂與剛剛提到的國巨漲逾6%，其他，精元、旺宏、敦吉、台達電、捷迅、華邦電、原相、嘉澤、順德、精材漲逾3%。