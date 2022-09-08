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啦啦隊女神甜試婚紗！「深V挖空」辣到噴血：願活潑可愛

▲統一獅Uni Girls成員艾璐分享試穿婚紗的照片，結果美到翻掉，讓粉絲們驚艷不已。（圖／艾璐IG）
▲統一獅Uni Girls成員艾璐分享試穿婚紗的照片，結果美到翻掉，讓粉絲們驚艷不已。（圖／艾璐IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-08 14:29:042022-09-08 14:29:14

統一獅Uni Girls的正妹成員艾璐，今年年初宣布和統一獅隊投手胡智為結婚，小倆口近期也正積極籌備婚禮，即便忙碌不斷奔波球場，仍無法阻擋2人甜蜜又幸福的氣息。艾璐今（8日）天也在IG上分享試穿婚紗的照片，結果大家看到成品後，都不禁讚嘆「真的好美！」

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艾璐今在IG上PO文分享，最近籌備婚禮的事情，同時也小小透露了婚禮資訊「由於跟先生是台中台北組合，因此我們的婚禮，也會辦兩場！」而今天正是她挑婚紗的日子。

此外，艾璐也大方分享，這次會在台中場穿的婚紗，「除了白紗以外，我希望其他套看起來是比較活潑可愛，顏色鮮豔一點的。」可以看到原本就身材高挑的她，長髮後擺露出香肩後，再搭上這套白色婚紗氣質爆棚，而另一套較為鮮豔的藍色婚紗，則採用深V設計，大大凸顯艾璐火辣身材，與前者截然不同，使她瞬間變得性感又美豔。

▲艾璐的兩套婚紗風格截然不同，無論氣質還是性感都能駕馭。（圖／艾璐IG）
▲艾璐的兩套婚紗風格截然不同，無論氣質還是性感都能駕馭。（圖／艾璐IG）
艾璐也笑說，她是個猶豫不決的雙魚座，再加上先生因為比賽無法陪同，幸好在婚禮顧問和朋友幫助下才迅速地完成任務，最終結果也讓她非常滿意。

照片曝光後，粉絲紛紛讚嘆「會不會太美」、「超美的」、「第一套超喜歡」、「恭喜艾璐大嫂跟智為大哥，真的很美呢」、「好正又好有氣質！香！最後一張好辣，噴鼻血」。（編輯：詹鎰睿）

▲艾璐的兩套婚紗風格截然不同，無論氣質還是性感都能駕馭。（圖／艾璐IG）
▲自從宣布喜訊後，艾璐和胡智為的一舉一動，都能掀起球迷關注，人氣非常高。（圖／艾璐IG）

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