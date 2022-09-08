啦啦隊女神甜試婚紗！「深V挖空」辣到噴血：願活潑可愛
統一獅Uni Girls的正妹成員艾璐，今年年初宣布和統一獅隊投手胡智為結婚，小倆口近期也正積極籌備婚禮，即便忙碌不斷奔波球場，仍無法阻擋2人甜蜜又幸福的氣息。艾璐今（8日）天也在IG上分享試穿婚紗的照片，結果大家看到成品後，都不禁讚嘆「真的好美！」
艾璐今在IG上PO文分享，最近籌備婚禮的事情，同時也小小透露了婚禮資訊「由於跟先生是台中台北組合，因此我們的婚禮，也會辦兩場！」而今天正是她挑婚紗的日子。
此外，艾璐也大方分享，這次會在台中場穿的婚紗，「除了白紗以外，我希望其他套看起來是比較活潑可愛，顏色鮮豔一點的。」可以看到原本就身材高挑的她，長髮後擺露出香肩後，再搭上這套白色婚紗氣質爆棚，而另一套較為鮮豔的藍色婚紗，則採用深V設計，大大凸顯艾璐火辣身材，與前者截然不同，使她瞬間變得性感又美豔。
艾璐也笑說，她是個猶豫不決的雙魚座，再加上先生因為比賽無法陪同，幸好在婚禮顧問和朋友幫助下才迅速地完成任務，最終結果也讓她非常滿意。
照片曝光後，粉絲紛紛讚嘆「會不會太美」、「超美的」、「第一套超喜歡」、「恭喜艾璐大嫂跟智為大哥，真的很美呢」、「好正又好有氣質！香！最後一張好辣，噴鼻血」。（編輯：詹鎰睿）