高市圖攜手承風青鳥 城市書展「左圖右書」創新閱讀體驗
位於高市圖總館二期的獨立書店「承風青鳥」位於承億酒店7樓，9月24日至10月16日與總圖攜手展開「左圖右書」為主題的高雄城市書展，也宣告開館8年的高市圖，進入全新里程碑。以空橋串連總圖與二期多功能場域，文化設施與文創商業共構結合，圖書館結合商業新模式，為量體最大、功能最強、民間投資最多的圖書館，推展出全國獨一無二的城市閱讀體驗。
高雄市副市長史哲表示，高雄市立圖書館總館共構會展文創會館坐落於亞洲新灣區，循著劉培森建築師留下的連通道，連續了文創會館的構想到落成，是全台唯一共構的圖書館，文創會館以BOT形式，結合閱讀主題招商，每年透過文創會館營收所貢獻的權利金，挹注圖書館購書經費，作為對圖書出版產業的支持。在市長陳其邁任內加速促成總圖文創會館啟用，創建全國第一個有「圖書館、書店、旅店」三共構的共生系統，全面提升城市閱讀體驗。
高市府文化局長王文翠表示，共構文創會館將傳統的圖書典藏、閱覽、休憩功能，進一步提升為知識交流、藝文展演、文化載體的場域，透過地下連通道與兩座空橋將共構文創會館與市圖總館連結，為不同形態的空間建立心情轉換的橋樑，在共構閱讀書香的氛圍中，形塑出極富藝術品味的文創場域。
「高雄城市書展：左圖右書」於9月24日登場，高雄在地樂團「淺堤」將以港都節奏及詞句揭開書展首夜，由高雄作家林達陽及言叔夏，與金曲鋼琴家黃裕翔跨界合作朗讀樂曲，第二晚的編輯者大會，包括皇冠出版社許婷婷、前衛出版社鄭清鴻、新經典文化葉美瑤、允晨文化廖志峰、堡壘文化簡欣彥、三采文化鄭微宣、時報文化趙政岷，七位出版界重量人士將在高雄分享出版業的理性與感性，進行在地對話。