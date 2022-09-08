都市愛情喜劇《三個不結婚的女人》　漫畫星搶先看

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這輩子 媽媽最想嫁掉的星座榜單
摩羯座
大姐王思榕如同自己的星座一般，擁有勤儉顧家的老大特性，儼然是家中唯一成熟的家長。思榕具有摩羯座務實的個性和完善的處事能力，選擇在警察局擔任員警。可靠的職業配上俐落短髮造型，也許再搭配O型的完美主義，是劇中帥氣的代名詞。
不結婚的理由：麵包比愛情重要。
天蠍座
二姐王思彤是擁有50萬粉絲的YouTuber，主張生活不能沒有性，愛別人是其次，愛自己最重要。思彤具備了天蠍座的神秘感加上B型自由奔放的性格，完美塑造出女神的特質。這份熟女姊姊的魅力，應該是沒有男人能抵擋的吧。
不結婚的理由：單身的人更能長長久久的長壽下去啊！
水瓶座
家中老么王思瑜身為腐女代表，最大興趣是幫偶像配對，每天都在幻想CP成真。與姊姊年紀差異甚大的思瑜，本身是藝術大學戲劇系生，自帶藝術家性格，屬於古靈精怪的水瓶座，又有AB型的加持，活在自己的世界中，對自己喜愛的事情充滿熱情。
不結婚的理由：我可以單身，但我的偶像CP必須轟轟烈烈的愛一場。
與其談將就的愛情 不如過講究的生活
近年不論電視劇、小說皆時常出現以單身女子做為主角出發的劇情，女性除了步入婚姻還可以有更多的發展，不論是興趣、職場甚至人生都能獨當一面。此次《三個不結婚的女人》以漫畫圖文的方式，探討單身女性的日常，清楚呈現出角色心中的OS情節。整部作品人物，在善於刻劃角色的日下棗老師筆下，特色更加鮮明。大姐總是被異性崇拜，同性憧憬；二姐則是被眾多男性當成女神；小妹喜歡幻想各種偶像的BL劇情。三姊妹過著精彩並引以為傲的單身生活，除了主角的故事線外，《三個不結婚的女人》也描繪現代女性在日常會遇到的共同煩惱，每逢參加婚禮總是被關心的感情狀況，何時結婚生子⋯與親戚之間的防守戰，讀者也許會在三姐妹的故事中看見自己的影子，或者是期許自己能活出這樣的生活。不論是被愛慕、渴望他人，只要能讓自己發亮，就去追求吧！更多《三個不結婚的女人》精彩故事，漫畫星獨家於每周三搶先全網刊登，劇情將會如何發展?一起鑑定吧。
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