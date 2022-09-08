曖昧受盡委屈？女孩對《原子少年》甜喊：想要趕快在一起

由三立、TVBS共同打造的戀愛音樂創作實境節目《為你唱情歌》，上週創作成果發表會就邀請專業製作老師及飛行嘉賓呂士軒擔任評審，並選出兩首作品及一首遺珠作品。結果第一名由原子少年的李哲言和王品怡共同創作《海瓜子》拿下，第二首入選作品《Look Away》則由Kevin 廖柏雅、Dodo 錢沛筠利用「和弦密碼 」C A F E創作獲得老師青睞。第三順位則是粉紅泡泡滿滿的黃號和朵莉，兩人以《沒道理啊》順利進入單曲發行的名單中，歌曲也將於9月13日發行數位單曲在各大音樂平台上線。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本週新創作主題「曖昧」，控窯三人組大聊對於曖昧的喜惡，急性子的李哲言「曖昧一個禮拜，就會告白，想要得到對方」，曾薀帆分析「曖昧期長可能是女生害怕不被珍惜、感覺太好追」，但自己是屬於想要趕快在一起的類型。再度落單的周子逸則是將自己上一段感情作為這次創作的靈感。▲周子逸（左）、曾薀帆（中）和李哲言（右）「控窯三人組」大聊對於曖昧的喜惡。（圖／踢帕娛樂提供）創作者們在重新配對後整理心情再出發，依舊選擇彼此的黃號與朵莉默契更好並與「小男孩樂團」合作拚「二胎」，有趣的是，就有不少粉絲表示經常被兩人在一起的畫面給甜到「朵莉在的地方黃號都陪在身邊耶」。高有翔、Dodo則找來金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事樂團」助產，另外被點名「終於配對」的廖柏雅和王品怡的發展也十分耐人尋味，大家在過程中悄悄萌生的「曖昧」會為彼此帶來什麼火花與進展呢？《為你唱情歌》於三立都會台每週六晚間10時首播，Netflix每週六晚間12時上架至最新集數，TVBS歡樂台則於隔週六晚間8時播出。應援原子少年就趁現在https://shop.jollybuy.com/mhhx6▲廖柏雅（右）和王品怡（左）「終於配對」，發展也讓人非常期待。（圖／踢帕娛樂提供）▲高有翔（右）、Dodo（左）則找來金曲獎最佳演唱組合《尋人啟事樂團》助產。（圖／踢帕娛樂提供）《原子少年》阿姨粉站出來！她揭追星過程：父子倆都傻眼「原子少年」7帥回到夢想起點 再跳一次《原來的少年》詹仁雄揭《原子少年》成功內幕 4特質決定藝人紅不紅Jay Park真的要來台！同框原子少年與HUR 時間、地點曝