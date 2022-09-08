COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

疫情延燒停不了！世衛：鼻噴、吸入式疫苗有望協助抗疫

▲中國與印度近期接授權國內使用鼻噴、吸入式疫苗，世衛對此表達樂觀與歡迎，稱盼能有效控制疫情。（圖／翻攝自《新華社》）
▲中國與印度近期接授權國內使用鼻噴、吸入式疫苗，世衛對此表達樂觀與歡迎，稱盼能有效控制疫情。（圖／翻攝自《新華社》）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-08 15:05:17

新冠肺炎病毒株的變異讓全球遲遲無法徹底擺脫疫情，隨著中國和印度在9月初相繼批准了本土研發的吸入式新冠疫苗後，世界衛生組織（WHO）本周三也對此表示樂觀，並稱這類「吸入式疫苗」（Nasal vaccines ）可能有助於控制大流行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疫情仍在全球延燒，各大藥廠也不停歇持續研發新型疫苗以及口服藥等治療方式，由中國軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物股份公司合作研發的「吸入式疫苗」終於在本月4日獲中國國家藥品監督管理局批准，民眾只要含住裝在半透明塑膠杯的吸入式疫苗杯口，吸完內部的氣體然後憋氣5秒就等於完成了接種。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國吸入型疫苗康希諾疫苗通過當局批准使用。圖為康希諾疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
目前全球通行的疫苗最多是體液免疫、細胞免疫，WHO緊急計畫執行主任麥克萊恩（Mike Ryan）7日表示，吸入式疫苗有助於肺部的呼吸道黏膜中產生抗體，達到黏膜免疫的效用，對此世衛表達樂觀與歡迎，但吸入式疫苗尚未大規模應用，實際效用仍需觀察，他也表示希望看到疫苗背後的詳細數據，以便世衛評估是否批准它們。

此外，印度藥品監管機關本月6日也批准了巴拉特生物科技國際公司研發的噴鼻式新冠疫苗的緊急使用授權，這是全球第一款通過三期臨床實驗的鼻腔新冠疫苗，使用黑猩猩腺病毒載體，專門提供18歲以上民眾對抗病毒。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今年7月也表示，儘管各國研發的疫苗成功降低全球死亡人口數字，但無法成功阻止病毒傳播，應該開發更容易遞送的疫苗，例如鼻腔噴霧式疫苗或滴劑等。

世衛藥物取得事務負責人席馬歐（Mariangela Simao）也提到，目前中國康希諾生物和印度巴拉特生物科技公司都有WHO批准的注射型新冠疫苗，但都尚未申請新款吸入式疫苗的批准，同時其他疫苗製造商也正著手研發鼻噴式疫苗。

▲泰國研發一款對抗新冠病毒的鼻腔噴霧，將在人體外製造抗體副作用機率低。（圖／翻攝自The Nation Thailand）
▲泰國研發一款對抗新冠病毒的鼻腔噴霧，將在人體外製造抗體副作用機率低。（圖／翻攝自The Nation Thailand）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

iPhone14生產線南移印度　紐時：蘋果對中依賴實則加劇

俄烏戰爭以來首次！習近平、蒲亭下周烏茲別克將聚首

川普莊園搜出機密文件　華郵：包括「某國核武」戰備資料

中國爛尾樓停貸潮未歇　經濟學者：連鎖反應海嘯般襲來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀