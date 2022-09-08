疫情延燒停不了！世衛：鼻噴、吸入式疫苗有望協助抗疫

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目前全球通行的疫苗最多是體液免疫、細胞免疫，WHO緊急計畫執行主任麥克萊恩（Mike Ryan）7日表示，吸入式疫苗有助於肺部的呼吸道黏膜中產生抗體，達到黏膜免疫的效用，對此世衛表達樂觀與歡迎，但吸入式疫苗尚未大規模應用，實際效用仍需觀察，他也表示希望看到疫苗背後的詳細數據，以便世衛評估是否批准它們。
此外，印度藥品監管機關本月6日也批准了巴拉特生物科技國際公司研發的噴鼻式新冠疫苗的緊急使用授權，這是全球第一款通過三期臨床實驗的鼻腔新冠疫苗，使用黑猩猩腺病毒載體，專門提供18歲以上民眾對抗病毒。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今年7月也表示，儘管各國研發的疫苗成功降低全球死亡人口數字，但無法成功阻止病毒傳播，應該開發更容易遞送的疫苗，例如鼻腔噴霧式疫苗或滴劑等。
世衛藥物取得事務負責人席馬歐（Mariangela Simao）也提到，目前中國康希諾生物和印度巴拉特生物科技公司都有WHO批准的注射型新冠疫苗，但都尚未申請新款吸入式疫苗的批准，同時其他疫苗製造商也正著手研發鼻噴式疫苗。
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