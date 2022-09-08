iPhone 14資費來了！台灣大第一槍：5G專案iPhone 14免錢
iPhone 14 系列今(8)凌晨正式發布，共推出 iPhone 14 、 iPhone 14 Plus、 iPhone 14 Pro 、 iPhone 14 Pro Max 四款新機，台灣大哥大從明(9)日晚上8點展開預購，申辦台灣大5G指定專案搭購 iPhone 14 只要0元起，台灣大VIP用戶專案購機最高再折5,000元，網路門市預購 iPhone 14 系列並於限定期間申辦指定專案，最高享4,000元momo幣。為了回饋果粉用戶長年支持，台灣大提供6個月Apple Music服務免費體驗，申辦Disney+專案購機再享首年請你看Disney+的好康。同時台灣大預告9/12會再公布另一波 iPhone 14 購機活動。
台灣大5G專案用戶申辦 iPhone 14 (128GB)月付1,599元、綁約48個月，就能0元帶回家。到台灣大預購iPhone 14系列預繳3,000元訂金就能登記，並享優先取機的權利。預購用戶於正式開賣後至10月31日前，申辦台灣大1,399元以上指定專案購買 iPhone 14 系列，送最高3,000元momo幣，網路門市在9月30日前申辦指定專案搭購 iPhone 14 系列，額外加碼1,000元momo幣，再抽3萬元新機。
申辦Disney+專案購機，或者是Disney+加掛案，除了享首年請你看Disney+，第二年再享電信帳單折扣，每月付99元起(原價每月270元)，合約期間最高可省超過5,200元。到myfone購物預購 iPhone 14 系列新機抽「愛瘋大禮包」(內含AirPods Pro與AirTag)，預購前5名的消費者再享1,500元 myfone購物電子禮券。
有閑購物天天抽iPhone 5000元購物金
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