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2千萬不願還！欠稅大戶遭管收慫了　籌300萬陪孕妻度中秋

▲南投1名陳姓男子欠稅高達2000萬元，聽到自己遭管收，要在看守所度過中秋，才緊急繳納300萬元。（圖／翻攝畫面）
▲南投1名陳姓男子欠稅高達2000萬元，聽到自己遭管收，要在看守所度過中秋，才緊急繳納300萬元。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 15:22:232022-09-08 15:56:13

南投1名陳姓男子透過網路大量銷售遊戲點數，收入頗豐，不過卻未辦理稅籍登記擅自營業，遭到財政部中區國稅局大屯稽徵所核課營業稅及罰鍰計2000多萬元，移送彰化分署執行，陳男原先表示自己一個月僅能繳納1萬元，因此行政執行署彰化分署向彰化地院聲請管收，陳男想到自己要進看守所，放著孕妻自己過中秋，緊急籌款300萬現金繳納。

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▲（圖／翻攝畫面）
▲行政執行署彰化分署向彰化地院聲請管收，陳男想到自己要進看守所，放著孕妻自己過中秋，緊急籌款300萬現金繳納。（圖／翻攝畫面）
彰化分署查出，陳男欠稅後，為了歸避查封，將其名下不動產移轉登記於當時的配偶及第三人，再加上名下有大額現金提領，抗稅心態明顯，且陳男一年的卡費保費合計超過300萬，卻聲稱每月只能還1萬元，不願提高還款金額，符合「顯有履行之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」。

彰化地方法院昨（7）日裁準管收，陳男一聽到要在看收所度過中秋節，且新婚妻子剛剛懷孕，立即放低姿態，願盡最大努力籌錢繳納，當晚陳男友人就帶著300萬現金前來繳款，其餘欠款則同意辦理分期。

彰化分署考量秋節將近及其有繳款誠意，其餘欠款則同意辦理分期，陳男得以回家與妻子過中秋節，呼籲義務人應自動繳納稅捐，切勿心存僥倖，任意脫產意圖規避執行，以免遭受限制出境、出海及拘提、管收等強制處分。（編輯：孫唯容）

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