特企／《夢幻新誅仙》全新角色登場！中秋限時活動開跑

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《誅仙》原著小說中的經典角色璇璣及杜必書，在本次改版也化身全新仙友降臨《夢幻新誅仙》。璇璣乃玲瓏的大弟子，同時也是仙盟各派的開宗引導人。看似嬌小柔弱的璇璣，實際上擁有強大的輔助能力，同時自帶「自在逍遙」技能，能夠為隊友接觸封印，可謂是對戰中的助攻好隊友。
而另一位新仙友杜必書則是張小凡的六師兄，本性灑脫，專屬法寶是十分有趣的「神木骰」，對戰時可隨機釋放不同數量的天雷引攻擊敵人，降低敵人防禦，也是對戰時不可或缺的神隊友！
各大幫派蓄勢待發 跨服幫戰熱血開打！
全新跨服幫戰一觸即發，只要達到70級以上的伺服器即可加入戰局。跨服幫戰分為「幫派競賽」及「幫派演武」，玩家可與來自誅仙大世界中的各個幫派菁英一較高下。在高手雲集的跨服幫戰中排名第一的幫派將可在獲得於幫派駐地地圖加載界面特別展示的機會，一戰成名天下知，究竟哪個幫派將從這場熱血的戰役中脫穎而出，成為天下第一幫派呢？
群體爆發助攻隊友 鬼王蘿莉正太激萌登場
本次改版也將迎來少年鬼王宗，成為繼合歡派後擁有完整體型的門派。手持大刀，外型稚嫩的少男、少女鬼王宗，服裝以紅黑色調為基礎，搭配金色肩甲及單側肩披風，可愛中帶著霸氣，絕對能萌翻一眾玩家。
中秋限時活動趣味開啟 多重好禮送給你！
中秋佳節將至，《夢幻新誅仙》伴你一同度過佳節。活動期間，玩家只要每日登入遊戲即可獲得「坐騎符文」、「神鑄令」、「神獸玉玦」等豐富虛寶好禮。同步推出「玉兔快跑」限時活動一同與好友們鬥智競速，另外玩家可透過活動獲取「中秋月餅」並可在「月宮尋寶」的活動抽獎，有機會尋獲「搖光寶鏈」、「天帝瓊漿」等虛寶獎勵，趕快和朋友們一起在誅仙大世界中共度中秋，參加限時活動領取多種虛寶好禮吧！
想知道更多有關《夢幻新誅仙》手遊的最新進度與相關活動內容，可隨時關注官方公告、粉絲團訊息以及新聞稿露出。
作品名稱：《夢幻新誅仙》手遊
作品分級：15+
開發廠商：完美世界遊戲
代理廠商：艾玩天地
官方網站：https://www.mhxzx.com.tw/
官方Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/jadedynasty.games