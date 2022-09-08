巷仔內／制裁不停、供應不復！俄「能源重拳」損人傷己？

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然而，自俄烏戰爭2月爆發以來，俄羅斯對歐洲的天然氣供應量就一直在下降，今年7月時，Gazprom以設備問題為由，將北溪1號的天然氣交付量減少了一半，後續又找藉口關閉該管線，重啟遙遙無期；加上同屬「北溪天然氣管道」計畫的北溪2號（Nord Stream 2）也已因俄烏衝突被擱置啟用審核程序，導致能源成本一再飆升，加劇了歐洲對要來冬季的擔憂。
可怕的是，問題不僅僅只是天然氣價格高漲那麼簡單，還牽涉到電價、通膨等一系列連鎖效應，各國都在尋找替代能源，連帶使燃油、煤炭的價格也跟著飆高，萬物皆漲之下，消費者被迫勒緊褲帶，只能減少支出，無疑對已經陷入停滯的經濟造成更大打擊。
歐洲人民水深火熱，俄國卻賺得荷包滿滿，近日芬蘭研究機構「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air，CREA）公布的一項研究報告數據就顯示，俄羅斯入侵烏克蘭後的6個月內，能源出口額高達1580億歐元（約新台幣4兆8303億元），其中對歐盟占一半以上。為何制裁之下卻出現如此詭異的現象，主要肇因於能源價格飆升，所以即使俄國今年的出口量確實有所減少，目前的收入卻仍遠高於往年水準。
此外，俄羅斯還有來自中國、印度等國的潛在支持，對於這些沒有為了烏克蘭而與它作對者，俄國算它們便宜點，照樣有市場，雖然有些國家「心動卻不敢行動」，怕被一起制裁，但光是以中國這個全球第2大經濟體、同樣被歐美看不順眼的夥伴來看，雙方簽署協議，約定天然氣出口要以彼此的貨幣結算，就是在降低對美元的依賴，同時為與西方脫勾做準備，雙方藉機建立廣義的內循環系統，以應對後續脫勾可能引發的問題。
看完上述這些，問題來了，既然俄羅斯都放話，說除非西方解除制裁，否則不會恢復對歐洲的天然氣供應，那麼永遠失去歐洲市場這件事，俄國準備好了嗎？難道只要被掐準天然氣這項弱點，歐洲就只有一路挨打的份？
對於俄國斷供歐洲天然氣之後的發展，至少牽涉2個面向。第1，歐洲不是沒有在準備，在俄烏戰爭開打時，為了應對年底的冬季，歐洲已經在努力儲備天然氣，以德國為例，該國天然氣雖然高度依賴俄羅斯，但德國能源與水資源產業公會（BDEW）的數據顯示，德國有來自挪威、荷蘭援助，這2國已分別在8月提供了德國約38%和24%的天然氣，德國並重啟了燃煤電廠、延緩關閉核電廠的計畫，企業也紛紛尋求從天然氣轉向其他類型燃料，還有德國政府提供數百億歐元的財政支持，就是為了因應這波能源危機；歐洲天然氣基礎設施（Gas Infrastructure Europe）的數據也點出，截至8月底為止，歐洲的天然氣儲存已達79.94%，各國在11月前達到至少80%的儲存目標應該不成問題。
第2點，就是俄羅斯對付歐洲，能源籌碼究竟可以用到何時。歐洲固然會度過一個艱難的冬天，還伴隨很多經濟上的痛苦，並要確保儲存的能源足夠歐洲撐過最冷的幾個月，但在那之後，俄國與歐洲天然氣合作關係的徹底消失，影響或許就會開始浮現，西方對俄羅斯的制裁將逐漸發揮作用，儘管比預期還要久，期望俄羅斯經濟垮台的想法短期內也不夠現實，所以關鍵仍在於時間，這是能源的部分；若要拉回到俄烏戰爭的成敗，筆者認為，除非有一方的某部分螺絲真的開始鬆動，而且是連盟友的一起鬆，否則僵局可能會持續很久，因為雙方永遠都會有敵我勢力的角力，更多長遠佈局都還需費時。
至於能源供應這張牌，與其說是俄國的一記「七傷拳」，倒不如說是對西方陣營的1次重大考驗，考驗民主世界的人民，在面臨生活困境與普世價值的抉擇上，能否堅守立場，支持國家繼續援烏抗俄，如果西方真的因為俄羅斯的施壓就放棄，無疑是向俄羅斯和其他獨裁政權發出可怕的訊號。