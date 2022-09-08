任兒當黑官、拍廣告舖政治路 綠控林明溱「南投林姿妙」
民進黨立委蔡易餘與南投縣長候選人蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡今至監察院，檢舉南投縣長林明溱安排兒子林儒彬擔任黑官「縣長特助」。父子倆到處同台亮相、合拍茶博會廣告；林儒彬一邊代表縣府下鄉發老人假牙補助，還「順便」發許淑華競選文宣。綠營批林明溱用縣府資源與人民納稅錢為兒子的政治生涯舖路，有如宜蘭縣長林姿妙翻版，已明顯違反《公務人員任用法》不得任用三等親的規定。
對此林明溱說，自己擔任立委時，林儒彬即幫他跑基層，大家稱他立法院辦公室副主任，因為兒子長期掌握民情，自己當縣長後，民眾仍會透過林儒彬反映問題，他得知就交給各單位協助處理，所有決定權都在縣長身上。至於「特助」職務，林明溱解釋只是一個稱呼，縣府並沒這編制、更沒領薪水，「民進黨提出特助的問題，其實沒有必要」。
陳紀衡指出，林明溱於3年前聘任林儒彬為縣長特助，不僅在南投縣府大小活動都可以看見林家父子同台的畫面，甚至2020年南投茶業博覽會，也可見父子一同入鏡拍攝宣傳廣告。
蔡易餘說，林明溱虛設黑官、濫用縣政資源幫兒子政治生涯鋪路，把南投縣政府當家族企業在經營，這樣的行徑跟宜蘭林姿妙家族一樣，也凸顯國民黨執政縣市的亂象。林明溱甚至公開談論政治利益交換，在地方座談會要民眾支持許淑華當縣長，好讓他的兒子林儒彬可以補選許淑華的立委空缺。
陳紀衡也批評，林明溱既知公家機關無「特助」一職，林儒彬也非正式公務員，為何能以此身份出入縣府、在重大建設提出建言改變公共政策？不就與宜蘭長林姿妙的兒女干預縣府事務如出一轍？林明溱一邊說兒子沒實質影響力，又公開說造價近6千萬的名間鄉親子生態公園是林儒彬「發想」，高達5億經費的「松嶺之星」計畫是林儒彬建言，豈不自相矛盾？
陳紀衡說，林儒彬長期穿著「縣長特助」背心下鄉跑行程，日前代表縣府發放老人假牙補助時，甚至同時發放國民黨縣長候選人許淑華的文宣，不僅公然違反行政中立原則，更是公器私用、公私不分。