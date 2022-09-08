iPhone 14夯爆！中華電信預購才剛開 「這些」3分鐘完售
蘋果於台灣時間今（8）日凌晨舉辦線上發表會，一連發表3組產品線、8項產品，其中針對全球最矚目的 iPhone 14系列推出後，後續相關預購的系列活動陸續發布。目前國內電信商方面，遠傳電信拔得頭籌，今日上午11時起開放線上預購，還有機會抽中一年份超商咖啡；中華電信則是從今日下午3時開放限量網路預約，但只開放3小時，額滿為止，怎料中華電信預購流程下午3時開跑後，3分鐘之內，iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等機型都全被搶空，僅剩iPhone 14最後也在開跑6分鐘後完售，果粉手速相當驚人。
中華電信稍早宣布，今（8）日下午3點起，開放 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max限量網路預約，並強調活動自9/8下午15點起至18點止，只限3小時，不過值得注意的是，就算所有機型的價格都比去年新機發布時貴2000元引發熱議，但預購系統一開，不到3分鐘的時間，除了 iPhone 14 少量顏色和容量機型存在外，其餘新機規格立刻被掃光。
此外，僅存的 iPhone 14 其實也沒等太久，在接下來3分鐘依舊以超快的速度被搶購，線上網路預約過了僅僅6分鐘左右，所有 iPhone 14 系列手機全都預約完畢，中華電信也隨即關閉預約網頁，果粉搶購的速度，讓原本限時3小時的遊戲規則反而顯得有些不必要。
除了今日下午的網路預約外，中華電信也宣布將成為首波台灣唯一提供Apple Watch 國際漫遊服務的電信業者，預計年底持有Apple Watch Series 8、Apple Watch Series SE、Apple Watch Ultra及Apple Watch Series 5以上Cellular版錶款並申辦One Number(一號多機)服務的客戶，即可享受國際漫遊功能。